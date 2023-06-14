反诈！洛阳市公安局发布紧急通告

今日，“平凡洛阳”微信公众号发布消息称，为最大限度保障人民群众免受电信网络诈骗的不法侵害，洛阳市公安局将组织全市公安机关全力开展预警劝阻工作，当您接到9600、110或公安机关的反诈来电时，请务必接听！

今日，“平凡洛阳”微信公众号发布消息称，为最大限度保障人民群众免受电信网络诈骗的不法侵害，洛阳市公安局将组织全市公安机关全力开展预警劝阻工作，当您接到9600、110或公安机关的反诈来电时，请务必接听！

具体内容如下：

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