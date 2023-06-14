9日，记者获悉，根据旅客出行需求，铁路部门动态增开临客列车，10日起，洛阳龙门站加开4趟高铁列车；11日起，洛阳站加开2趟普速列车。
9日，记者获悉，根据旅客出行需求，铁路部门动态增开临客列车，10日起，洛阳龙门站加开4趟高铁列车；11日起，洛阳站加开2趟普速列车。
9日，记者获悉，根据旅客出行需求，铁路部门动态增开临客列车，10日起，洛阳龙门站加开4趟高铁列车；11日起，洛阳站加开2趟普速列车。具体开行信息如下：
8月10日至14日，8月16日，每日加开高铁列车：
G9193次，郑州东-洛阳龙门
G9194次，洛阳龙门-郑州东
G9195次，郑州东-洛阳龙门
G9196次，洛阳龙门-安阳东
8月11日、12日、13日、18日、19日、20日、25日、26日、27日，9月1日、2日、3日，临时加开普速列车：
T4271次，郑州—洛阳
T4272次，洛阳—郑州
（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 张湘翎 文/图）
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