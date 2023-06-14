今晚油价上调 加满一箱油多花9.5元

刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高240元、230元。
刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高240元、230元。
刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高240元、230元。
机构测算，折合92号汽油每升上调0.19元，95号汽油每升上调0.20元，0号柴油每升上调0.20元。按一般家用汽车油箱50L容量计算，车主加满一箱油将多花9.5元左右。⑥
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