定制帮扶！洛阳又一批爱心物资运抵涿州

近日，继洛阳与爱同行公益爱心组织向涿州捐赠爱心物资后，由洛阳另一爱心组织——洛阳春雨爱心队志愿者联合捐赠的一批民间爱心物资出发涿州。

近日，继洛阳与爱同行公益爱心组织向涿州捐赠爱心物资后，由洛阳另一爱心组织——洛阳春雨爱心队志愿者联合捐赠的一批民间爱心物资出发涿州。据悉，这批爱心物资包括26桶消毒液、100箱方便面、400箱矿泉水等，这些物品将定向救助运往涿州市林家屯镇北三家店村。

洛阳春雨爱心队负责人胡景丽介绍，该爱心组织的志愿者多为退休教师和退伍军人，在京津冀暴雨灾害发生后，志愿者们时刻关注前线新闻动态，看到洛阳多支救援队前往一线救援备受感动，大家一拍即合筹集物资，“我们通过相关部门与涿州林家屯镇北三家店村取得联系，这些物资也是按照他们的需求定制的，这代表着我们洛阳人民的一点儿心意。”

截至记者发稿前，这些爱心物资已抵达目的地并有序发放至涿州当地群众手中。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍)(图由受访者提供)