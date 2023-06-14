洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

快讯！洛阳市产业发展观摩活动启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 15:19

　　产业兴则城市兴，产业强则城市强。

　　9日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动。洛阳市委书记江凌、市长徐衣显带队，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力推动产业高质量发展、加快建设现代化产业体系的强大合力。

　　产业发展对现代化洛阳建设具有决定性作用。近两年来，洛阳市委市政府把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，持续实施产业发展“136”工作举措，一手抓“风口”产业引进培育，一手抓传统产业向风口关联，不断巩固传统产业基本盘，抢占风口产业新赛道，中州时代新能源产业基地、洛阳石化百万吨乙烯等一批具有引领性、带动性的重大项目相继落地、加快建设，新材料、新能源、电子信息等风口产业加快布局，装备制造、有色金属、石油化工等传统产业加快转型，交出了一份亮眼“成绩单”。

　　此次观摩，与会代表将深入龙门实验室、中州时代新能源生产基地、中航电光产业基地、国宏智能装备科技产业社区、海澜集团服装产业基地、洛轴科技汽车轮毂单元全工序智能生产线项目、中南高科光电科技产业社区、中航光电光电技术产业基地二期和高端电子器件产业园等重大项目一线，看进度、看创新、看成效，近距离感受洛阳产业发展的蓬勃脉动。

　　观摩活动结束后，市委将召开十二届四次全会，深入贯彻党的二十大精神和省委部署要求，分析当前经济形势，部署下半年经济工作，重点对加快建设现代化产业体系进行再部署再推动，进一步动员全市上下统一思想、鼓足干劲，着力推动产业高质量发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒记者 白云飞 梅占国 曹龙飞 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难...
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
        8月9日，中国科学院陈子江院士团队专家，山东大学附属生殖医院泌尿外科、男性生殖科专家李晓，胚胎学家李城...
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
  • ·还在跷二郎腿吗？快放下！
  • ·连吃两顿大盘鸡，他起了一身红疹
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首次！隋唐洛阳城正平坊发现琉璃瓦
  • 鱼跃人欢！洛阳陆浑第八届开渔节开幕
  • 联东U谷·洛阳国际企业港即将交付
  • 洛阳已建成的152个社区体育公园成为市...
  • 全市开发区改革发展座谈会召开
  • 阵雨！雷阵雨！强对流！洛阳最新天气...
  • 洛阳博塔：研发智能装备 加快“走出去...
  • 西工区行署路社区：小院落变大组团 居...
  • 洛阳钢制家具产业发展新添重磅载体
  • 切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    惟有葵花向日倾

    四季有花 隋唐打卡

    偶遇蹭拍

    神都潮夏夜
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605