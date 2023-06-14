快讯！洛阳市产业发展观摩活动启动【视频】

9日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动。洛阳市委书记江凌、市长徐衣显带队，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力推动产业高质量发展、加快建设现代化产业体系的强大合力。

9日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动。洛阳市委书记江凌、市长徐衣显带队，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力推动产业高质量发展、加快建设现代化产业体系的强大合力。 产业兴则城市兴，产业强则城市强。 9日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动。洛阳市委书记江凌、市长徐衣显带队，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力推动产业高质量发展、加快建设现代化产业体系的强大合力。 产业发展对现代化洛阳建设具有决定性作用。近两年来，洛阳市委市政府把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，持续实施产业发展“136”工作举措，一手抓“风口”产业引进培育，一手抓传统产业向风口关联，不断巩固传统产业基本盘，抢占风口产业新赛道，中州时代新能源产业基地、洛阳石化百万吨乙烯等一批具有引领性、带动性的重大项目相继落地、加快建设，新材料、新能源、电子信息等风口产业加快布局，装备制造、有色金属、石油化工等传统产业加快转型，交出了一份亮眼“成绩单”。 此次观摩，与会代表将深入龙门实验室、中州时代新能源生产基地、中航电光产业基地、国宏智能装备科技产业社区、海澜集团服装产业基地、洛轴科技汽车轮毂单元全工序智能生产线项目、中南高科光电科技产业社区、中航光电光电技术产业基地二期和高端电子器件产业园等重大项目一线，看进度、看创新、看成效，近距离感受洛阳产业发展的蓬勃脉动。 观摩活动结束后，市委将召开十二届四次全会，深入贯彻党的二十大精神和省委部署要求，分析当前经济形势，部署下半年经济工作，重点对加快建设现代化产业体系进行再部署再推动，进一步动员全市上下统一思想、鼓足干劲，着力推动产业高质量发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒记者 白云飞 梅占国 曹龙飞 文/图/视频）