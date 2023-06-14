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围绕三个重点方向发力 洛阳加速推进企业数字化转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 15:17

　　数字化转型是推动制造业由大变强的重要途径和帮助企业降本增效的有效抓手。洛阳后续将围绕三个重点方向发力，将数字化转型作为企业发展“必修课”，加速推动全市传统优势产业向“风口”产业转型。这是记者在8日举行的洛阳市制造业数字化转型座谈会上了解到的。

　　持续推进企业数字化转型。洛阳后续将继续支持有条件的骨干企业发挥技术和资源优势，对标国内国际先进水平，分行业打造一流标杆企业，并引导数字化转型“链主”企业向上下游企业推广成功的经验、模式和解决方案，带动全产业链数字化转型。

　　加强重点要素服务支撑。洛阳将进一步扩大入企诊断服务范围，帮助中小企业找准降成本的切入点、提效益的突破点，引导更多企业主动改造，着力解决企业“不愿改”的问题；开发更多适用于改造周期短、以企业未来收益为担保的金融产品，并积极利用直接投资、产业基金等方式，加速支持企业实施数字化智能化转型发展。

　　推动工业互联网创新赋能。洛阳将坚持网络、平台、应用三位一体发展，面向制造资源集聚程度高、产业转型需求迫切的产业集群，继续打造一批特色行业工业互联网平台，形成一批细分领域可复制可推广的典型案例，通过业务流程再造和组织机构重构，提升企业核心竞争力和盈利能力。

　　近年，围绕全方位建设“数字强市”总体目标，洛阳已通过深化5G、数字孪生、人工智能等新一代信息技术应用，不断结合产业发展需要和企业需求，分行业推进数字化智能化转型，力争抢占更多“风口”产业发展制高点，构筑区域竞争新优势。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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