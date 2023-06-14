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切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班学习干部深受启发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 09:09
我市跟班学习干部参观在东莞举办的中国加博会(受访者供图)

　　近3万名展商客商和专业人士参会、线上线下参会总人数超2100万人次、意向合作项目3000多个……

　　近日，第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会在东莞落幕，4天展期人气火爆，展会影响力创新高。

　　今年以来，东莞密集举办了一系列重要展会。东莞国际机床展、中国(虎门)国际服装交易会、中国国际预制菜产业博览会、中国加工贸易产品博览会……各大展会轮番登场、异彩纷呈，让我市赴东莞跟班学习干部切身感受到了东莞会展经济的发达。

　　东莞何以备受会展业青睐？如何借鉴东莞会展经验，以会展经济助力洛阳打造平台型创新城市，激发平台经济新活力？我市赴东莞跟班学习组对东莞的会展经济进行深入调研学习。

　　东莞会展业起步于20世纪90年代。目前，东莞已培育了“加博会”“漫博会”“广印展”“智博会”等一批与地方产业关联度高、具有国际影响力的会展品牌。据不完全统计，东莞每年举办各类展会超100场，规模在5000平方米以上的展会约40场，吸引采购商和观众超过200万人次。

　　深入了解东莞展会，跟班学习组发现东莞展会有三个特点——

　　一是产地办展。东莞依托当地特色产业举办专业工业展览，主推“莞企莞货”，推动东莞的会展业和制造业形成了相互促进、融合发展的局面，既有效拉动了本土产业升级，也打造了一批特色展会，被誉为中国会展业“东莞模式”。

　　二是创新服务。东莞凭借创新走出了一条差异化的发展之路。在会展服务方面，东莞在国内率先推行“一站式A+”服务，并创建了会展业服务标准。在政务方面，设立东莞市会展工作联席会议，出台一系列行业指导意见和扶持措施。在金融方面，东莞在全国率先发起设立“会展产业基金”。在资源整合方面，东莞对展馆的功能进行整合定位，有效避免新老展馆竞争、重复办展等问题。

　　三是融合发展。从制造业汲取力量逐步发展起来的东莞会展业，已显现出会展经济的集聚效应和衍生效应，正在深度融入东莞的产业链供应链，反哺东莞产业。会展经济“一业兴百业旺”的说法在东莞得到了生动体现。

　　以展促贸、以贸促产、以产兴城，东莞的会展业发展之路给洛阳跟班学习干部带来很多启发。“发展会展业，联动上下游产业链和国内外供应链、价值链，有助于城市跳出自身地理区位、面积人口、资源禀赋的局囿，拥有汇聚全国甚至全球行业资源的能力。”我市赴东莞跟班学习组成员纷纷表示。

　　结合东莞经验、洛阳实际，我市赴东莞跟班学习组建议，应立足洛阳的产业基础和特色产品优势，聚焦细分领域，着力打造一批专业化展会。利用洛阳特有的文旅资源，注重吸收借鉴先进的办会形式和光影技术，创新更加丰富的会展形态，吸引高端品牌、头部企业、潮牌新势力等在洛举办时尚活动。出台支持政策，加大对会展基础设施建设、专业人才引进培养等支持力度，设立专项引导扶持资金，撬动社会资金支持会展业的发展，努力培育一批特色鲜明、成长性好、竞争力强的会展品牌，推动会展产业链与全市重点产业链融合发展、相互促进，助力洛阳打造平台型创新城市。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 杜安）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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