昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要始终坚持人民至上、生命至上，以有力监督切实保障人民群众生命财产安全。要扎实开展防汛备汛工作专项督导，督促地方和有关部门做好监测预警、隐患排查、问题整改等工作，切实筑牢防汛安全防线。要深入领会省委十一届五次全会精神，始终牢记党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，认真落实即将召开的市委十二届四次全会各项部署要求，用好政治监督“清单+台账”工作机制，监督推动市委“三项重点工作”落地见效，为开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。

会议强调，纪检监察机关作为推进全面从严治党的重要力量，必须牢牢把握新时代新征程的职责使命，把严的基调贯穿到党风廉政建设全过程、各方面。要强化经常性纪律教育，抓好“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育10项措施，深入推进清廉洛阳建设，把全省党纪教育警示大会各项要求落到实处。要坚持严管厚爱相结合，按照“三个区分开来”和市委“三个统一”要求，不断健全激励保护干部担当作为的机制，持续整治不担当不作为，营造干事创业的良好氛围。

会议要求，要以更大力度、更实举措推进纪检监察干部队伍教育整顿，以铁的纪律打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

会议还研究了其他事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）