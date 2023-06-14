洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 08:44

　　昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记对防汛救灾工作的重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议指出，全市纪检监察机关要始终坚持人民至上、生命至上，以有力监督切实保障人民群众生命财产安全。要扎实开展防汛备汛工作专项督导，督促地方和有关部门做好监测预警、隐患排查、问题整改等工作，切实筑牢防汛安全防线。要深入领会省委十一届五次全会精神，始终牢记党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，认真落实即将召开的市委十二届四次全会各项部署要求，用好政治监督“清单+台账”工作机制，监督推动市委“三项重点工作”落地见效，为开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。

　　会议强调，纪检监察机关作为推进全面从严治党的重要力量，必须牢牢把握新时代新征程的职责使命，把严的基调贯穿到党风廉政建设全过程、各方面。要强化经常性纪律教育，抓好“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育10项措施，深入推进清廉洛阳建设，把全省党纪教育警示大会各项要求落到实处。要坚持严管厚爱相结合，按照“三个区分开来”和市委“三个统一”要求，不断健全激励保护干部担当作为的机制，持续整治不担当不作为，营造干事创业的良好氛围。

　　会议要求，要以更大力度、更实举措推进纪检监察干部队伍教育整顿，以铁的纪律打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

　　会议还研究了其他事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难...
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
        8月8日，中国科学院陈子江院士团队专家，山东大学附属生殖医院泌尿外科、男性生殖科专家李晓，胚胎学家李城...
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
  • ·还在跷二郎腿吗？快放下！
  • ·连吃两顿大盘鸡，他起了一身红疹
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首次！隋唐洛阳城正平坊发现琉璃瓦
  • 鱼跃人欢！洛阳陆浑第八届开渔节开幕
  • 联东U谷·洛阳国际企业港即将交付
  • 洛阳已建成的152个社区体育公园成为市...
  • 阵雨！雷阵雨！强对流！洛阳最新天气...
  • 全市开发区改革发展座谈会召开
  • 洛阳钢制家具产业发展新添重磅载体
  • 西工区行署路社区：小院落变大组团 居...
  • 切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班...
  • 洛阳博塔：研发智能装备 加快“走出去...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    惟有葵花向日倾

    四季有花 隋唐打卡

    偶遇蹭拍

    神都潮夏夜
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605