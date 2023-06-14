洛阳热心市民捐赠45份契约文书

7日，洛阳理工学院博物馆内的工作人员正在整理修复日前获赠的45份契约文书，预计不久后在馆内陈列展出。

7日，洛阳理工学院博物馆内的工作人员正在整理修复日前获赠的45份契约文书，预计不久后在馆内陈列展出。

日前，热心市民刘素芹及其哥哥、姐姐一行来到洛阳理工学院，将家中传承久远的45份契约文书捐赠给该校博物馆。这些契约文书签订时期自清道光二年(公元1822年)延续至新中国成立初期，最早的距今已有200余年历史。

记者在洛阳理工学院博物馆看到，热心市民捐赠的契约文书不仅有私人签订的契约，还有带官府红印的官契。记载契约的宣纸略有泛黄和褶皱，但整体保存完整，能看清文字内容。

“我们在整理母亲遗物时发现了这些契约文书。”刘素芹的哥哥刘平原告诉记者，母亲离世后，家人在整理老家房屋时发现了一个极具年代感的木盒，里面是厚厚一摞契约文书，记录着家族200余年来买卖地产、房产等内容，见证了整个家族的兴衰变迁。

“我是一名教育工作者，希望这些契约文书能够帮助更多青年学子了解当时的文化，同时提供一些科研价值。”刘素芹表示，家人商讨决定将契约文书捐献给洛阳理工学院博物馆。

洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援在对45份契约文书进行仔细辨别与研读后表示：“这里面除了买卖地产、房产的契约，还有过继、分家的文书，对我们研究当时的文化和社会环境具有极高的价值。”

洛阳理工学院博物馆有关负责人表示，作为全省首家以高校命名的行业博物馆，该校博物馆自成立以来十分注重科研与教学。该校将组织专业人员尽快修复这些契约文书，同时最大限度地挖掘它们的价值，为探索河洛文化的发展沿革贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吴寒寒 通讯员 宋红伟）