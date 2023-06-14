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洛阳钢制家具产业发展新添重磅载体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 08:37

　　记者从市工信局获悉，市智能家居产业园项目近日进入土地手续报批及方案深化设计阶段。项目建成后，预计可实现年销售收入20亿元，为我市钢制家具产业高质量发展贡献强劲动力。

　　位于伊滨区开元大道与大谷路交叉口附近的市智能家居产业园系市重点项目，总占地面积约3300亩，总投资约100亿元。当前已启动的项目一期占地220.5亩，总建筑面积约22万平方米，计划总投资8亿元。

　　根据规划，该项目将围绕钢制家具产业向智能家居产业升级，通过细化产业链、优化功能布局，以科技研发和家具生产为中心，建设智能制造区、智慧科创区、智慧物流区、智慧展示展览区、创新跨境电商中心和会议会展中心等五大功能区，并通过引进一批国家高新技术企业和“专精特新”龙头企业，加速形成洛阳智能家居产业创新基地和转型引擎。项目整体建成后，预计可实现年销售收入20亿元，实现利税1亿元，并带动周边1000人就业。

　　“此次建设的市智能家居产业园项目，将通过合理规划，加速突破产业发展瓶颈，针对我市钢制家具产业当前存在的龙头企业不强、研发创新能力较弱、产业链协作不够完善等短板发力，加速产业高质量发展。”市工信局相关负责人表示。

　　作为我市轻工业的突出代表，洛阳钢制家具产业现有钢制家具生产和上下游配套企业600余家，直接从业人员4万余人，产品有办公、民用、校用、医用、智能产品等9大类1000余个品种，形成了完整的产业链。后续我市将依托“河洛茶叙”等活动，邀请更多专家把脉问诊，围绕市智能家居产业园项目等载体建设继续发力，并结合新一轮“三大改造”等进一步发挥洛阳钢制家具制造端优势，积极打造区域品牌，推进产业跨越发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 张若含)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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