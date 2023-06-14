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2023年度乡村文旅带头人支持项目推荐申报工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 08:37

　　近日，2023年度乡村文化和旅游带头人支持项目推荐申报工作启动，推荐申报截止日期为9月30日。

　　乡村文化和旅游带头人支持项目由文化和旅游部组织开展，旨在加强乡村文化和旅游人才队伍建设，激发广大乡村文化和旅游工作者的创新创造活力，为乡村文化建设和旅游发展提供人才支撑，助力乡村振兴。

　　申报条件

　　推荐申报对象应从事乡村文化和旅游工作，发展势头良好，具有示范引领作用；

　　带领引导当地群众传承传播优秀传统文化，开展乡村群众文化活动，发展乡村特色文化业态和乡村旅游；

　　在改变乡风民俗等方面发挥较大作用或在全面推进乡村振兴中做出较大贡献，具有较大的社会影响力和较高的群众认可度等；

　　曾入选过2019—2022年度乡村文化和旅游带头人支持项目的人员不得重复申报。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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