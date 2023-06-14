西工区行署路社区：小院落变大组团 居民乐享幸福新生活

新增设的凉亭、新栽种的绿植、新引进的充电桩、新铺设的柏油路……走进位于西工区王城路街道行署路社区的行署路2号院，小区这几年的变化让居民欣喜不已。

居民在新增设的凉亭里纳凉

新增设的凉亭、新栽种的绿植、新引进的充电桩、新铺设的柏油路……走进位于西工区王城路街道行署路社区的行署路2号院，小区这几年的变化让居民欣喜不已。

近年，西工区对行署路社区进行组团连片改造，拆除围墙等阻隔，盘活社区闲置资源，提升公共服务水平，引入新型业态，让居民不出社区就能享受便利服务。

“小院”合为“大院” 实现资源、空间共建共享

“自从拆除‘小院’围墙合为‘大院’后，我们的活动范围更广，社区的公共设施也逐渐丰富。”昨日，在行署路13号院，居民李大妈高兴地说。

在改造中，西工区把行署路13号院和招标办家属院、税务局家属院、六建家属院等11个小区统一进行规划设计，并拆除原先的围墙，完善服务设施，实现资源、空间共建共享，形成各小区连通新格局。

行署路13号院的变化，正体现了行署路社区组团连片改造的整体思路。自2021年起，该社区结合实际条件，陆续拆除围墙，实施社区道路提升、加装电梯、增设停车位、安装充电桩、雨污管网改造等。

“改造后的边角空地，增设了停车位、凉亭等公共服务设施，居民生活条件大大改善。”西工区相关负责人介绍，合成“大院”之后，公共空间更加开阔，有助于引进物业公司进行统一管理。