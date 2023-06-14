跑步是一项最为古老的运动，中国古代神话中的夸父，就是田径运动开创者。

编者按

洛阳是天下之中，长期作为全国的政治、经济、文化中心，同时也是中华民族体育文化的核心发源地，对促进发展和逐步完善中华民族体育文化发挥着重要作用。上古时期，夸父追日，开创最早的田径运动，其路线从新安和宜阳交界处的共水向西，一直到灵宝西；原始社会后期河洛一带的先民们已运用弓箭进行捕猎活动，夏朝洛阳出现了中国最早的学校，教育内容以礼、乐、射、御为主，汉代剑术已甚精备，西晋时出现闻鸡起舞的典故；围棋，亦起源于河洛地区，魏晋时期在社会上普及；隋唐时期，洛阳百戏惊天下……河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将于18日在洛阳开幕，今起，本网推出河洛体育文化探源系列文章，带您一起感受河洛地区源远流长的体育文化。敬请关注。

跑步是一项最为古老的运动，中国古代神话中的夸父，就是田径运动开创者。夸父追日这个充满传奇色彩的神话传说，是古代对长跑的最早记载，反映了上古人类对长跑英雄的纪念。西周早期的《令鼎》铭文，记载了最早的长跑比赛。

夸父是上古洛阳人

《山海经·海内经》云：“炎帝之妻、赤水之子听訞，生炎居……祝融降处于江水生共工。”

共工氏之子句龙，为黄帝土官，平水土，被尊为后土，死后祀以为社神。《国语·鲁语上》云：“共工氏之伯九有也，其子曰后土，能平九土，故祀以为社。”

《山海经·大荒北经》载：“大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。”清人吴任臣《山海经广注》云：“句龙为后土，生子二人：曰垂、曰信。信生夸父，善走。”

从上述记载看，夸父是炎帝的后裔，是共工氏之子句龙的孙子。《大荒北经》记载的夸父，是“珥两黄蛇，把两黄蛇”。以黄蛇为耳环，两手又把“黄蛇”，夸父领导的部族，当是以黄蛇为图腾的部族。

共工氏部族活动的区域在洛阳西部的共水流域，显然夸父也活动在此区域，在今天宜阳和新安一带。

《山海经·大荒东经》云：“大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南，殛杀蚩尤与夸父，不得复上，故下数旱。旱而为应龙之状，乃得大雨。”

《大荒东经》的这段话，给我们一个启示，那就是黄帝与蚩尤的涿鹿之战中，派应龙在“凶犁土丘”，先杀死蚩尤，又杀死夸父。夸父与蚩尤当同时被杀，也是同一部族分支的盟友。据说当时参与蚩尤与黄帝作战的有八十一个部族，其中当有夸父部族。

夸父部族活动在宜阳、新安一带，与活动在汝阳、嵩县一带的炎帝蚩尤不仅在地缘上相邻相近，在族源上也应该有密切的关系。夸父与蚩尤同时被应龙杀死，说明夸父是参加对黄帝作战的部族之一。夸父的后人为夸氏。后土、夸父及夸氏等皆共工氏之后裔。再往上追溯，夸父是炎帝蚩尤的后裔分支。

夸父追日的传说

夸父，是传说中与太阳竞走的一个巨人，是著名的“夸父追日”神话传说中的英雄。据说夸父与日竞走，一直走到晚上太阳落下，口渴欲饮水，喝干了黄河和渭水，又向北饮于大泽，没有到日落处而死于路上。《山海经》与《列子》皆记载了这个神话传说。

《山海经·海外北经》云：“夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河渭。河渭不足，北饮大泽，未至道渴而死，弃其杖化为邓林。”郭璞注：“言及日于将入也，逐，音胄；夸父者，盖神人之名也。”

《列子·汤问》云：“夸父不量力，欲追日影；逐之于隅谷之际，渴欲得饮。赴饮河渭，河渭不足，将走北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，尸膏肉所浸生邓林。邓林弥广，数千里焉。”

《山海经》说，夸父最后把手杖抛出，化为邓林。《列子》说，夸父把手杖抛出，用自己的血肉浸润生出一片邓林。邓林即桃林。夸父的手杖当是权力的象征，因为他是一个部族首领。夸父的“尸膏肉所浸生邓林”，他当是一个为民解除灾害、为民造福的英雄。

桃林在何处？晋代杜预《春秋释例·土地名》云：“桃林，《括地象》云在陕州桃林县。《山海经·西山经》云：夸父之山其北有林名桃林，广三百里。”《四库全书》编者按：“陕州，后魏置；桃林县，隋开皇十六年置；而隋时桃林尚属河南郡，其以桃林属陕州，则唐初制也；至天宝中以桃林掘得灵符，改为灵宝县。”

《水经·河水注》云：“水出湖县夸父山……湖水出桃林塞之夸父山，广圆三百仞。”湖县，今灵宝市。

河南大学教授李玉洁认为，夸父追日的具体路线是，从新安和宜阳交界处的共水向西，一直到灵宝西。夸父山是夸父的礼葬之地。

根据古代神话传说，正因为夸父的牺牲，今灵宝一带才成为风水宝地。《山海经·中山经》云：“夸父之山，其木多棕楠，多竹箭；其兽多?牛、羬羊，其鸟多鷩(bì)，其阳多玉，其阴多铁。其北有林焉，名曰桃林；是广员三百里，其中多马，湖水出焉。而北流注于河，其中多珚玉。”晋郭璞注：“桃林，今弘农湖县阙乡南谷中是也。”《山海经广注》云：“《寰宇》记夸父山，一名秦山，在阌乡县东南二十五里。谚云：‘秦为头，虢为尾’，与太华山相连。”

夸父追日的故事，在河洛地区广泛流传。

《令鼎》铭文的解读

在甲骨文中，可以见到“先马”“马其先”之类的记载，职能是在君主外出时，在马车之前开道、侦查、护卫。当马车奔跑时，这些步兵也要一起奔跑。马其先或先马，是对善于跑步者的一种称谓。

在偃师商城遗址中，如今已经发现大路多条，路面宽约6米，最宽的达10米，道路与城门方位大体对应，构成棋盘式的交通网络。这些道路，就是“驰道”，君王车驾可以持续高速驰骋，这对商朝马其先们的跑步能力有进一步的要求。

西周建立之后，马其先的传统保留了下来。有两位名叫令和奋的奔跑能手，他们是西周时期周成王的两位随从。一次，周成王乘马车去諆田春耕，令和奋步行跟随。在回宫的路上，周成王让马车快速奔跑起来，并对令和奋说，如果你们能跟上我的马车，就赏赐你们每人十家奴仆。结果，令和奋与马车同时到达了王宫。后来令利用周成王的赏赐铸了一个鼎，并把这件事的经过刻在鼎上，称为《令鼎》。

《令鼎》对于研究西周籍田制有着重要意义，同时因其铭文涉及田径运动，成为我国发现的最早述及田径比赛内容的器物。李玉洁对此铭文隶定、断句、释读如下： “王大藉农于諆田，饧。王射，有司暨师氏、小子合射。王归自諆田。王驭溓仲仆。令暨奋先马走。王曰：‘令暨奋，乃克至，余其舍女臣十家。’王至于康宫，颐。令拜稽首，曰：‘小子乃从学。’令对扬王休。”

其大意是这样的：周王到諆田去行藉田礼。藉田，是古代天子、诸侯征用民力耕种的田。每逢春耕前，天子、诸侯躬耕藉田，以示对农业的重视。然后，饧，即举行宴会。并在諆田进行了射箭，王和百官兵士都进行了射箭。周王从諆田返回王宫，由濂仲给王赶车，令和奋在王的车前“先马走”，周王说：“令、奋，你们如果一直跟着我的车子到王宫，我就赏赐你们奴隶十家。”周王当天回到王宫，就颁布命令兑现诺言。令叩头谢恩，并说：“我以后还应好好学习。”于是，令铸了一个鼎，用来颂扬王的恩德。

《令鼎》铭文中的“康宫”是王宫中大殿，是赏赐大臣、分封诸侯和祭祀之地，位于王宫最南边，今瀍河入洛河口附近。

李玉洁说，这件事发生在周成王迁都洛邑的第二年。周成王继位时年幼，由周公旦辅政，平定三监之乱，营造新都洛邑、大封诸侯。周公摄政七年后，还政于成王。

周成王来到洛邑，各方诸侯前来朝贺。召公向成王献词：“今王迁宅于土中(洛邑)，亲理朝政，动静语默，均须持重，应敬重德行，躬行德教。上天将根据帝王的德行赐智慧，赐吉凶，赐享国期限。我王初迁新都，更应崇尚美德，祈求上天赐予永久的治理天下的使命。今我率众邦君长，入朝进贺，并非慰劳君王，只是供奉礼品，献祭于上天，使王位世代相传，永无止期。”

在洛邑举行祭祀大典时，周公说：“新都洛邑已成，它将是您始做万民明君之地。在那里，你将首次奉行隆重礼仪，在洛邑举行祭祀大典，这一切都已经有条不紊地进行了安排。”成王说：“您勤勉辅佐我这个年轻人，指示我弘扬文王、武王之功业，奉答天命，和抚万民，居于洛邑，举行大典。您的教导，我无不顺从。”

朝贺已毕，成王率满朝公卿、众邦君长在洛邑举行冬祭，时在周公摄政七年十二月十二日。次年正月初一，成王亲政，以朝享之礼献祭于文王、武王之庙，禀告嗣位大事。至此，成王完成迁都和亲政大礼。

二月初二，成王举行藉田礼，《令鼎》记载的就是这件事。西周洛邑在今瀍河下游一带。諆田在哪里？位于八百诸侯会盟之地，在瀍河发源地的孟津横水镇宜苏山。清代张象山《乡村志异》卷七云：“宜苏山，亦名諆田山、潜山、潜亭山、苏山也，瀍水出焉。”这里是三皇五帝、夏商周举行藉田礼之圣地。

今瀍河全长约35公里，这也是令和奋这次长跑的大致距离。（郑贞富）