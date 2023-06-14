洛阳已建成的152个社区体育公园成为市民健身的热门场所

近两个月，正在进行的省十四运会前期赛事引发我市全民健身、体育消费的热潮。152个已建成的社区体育公园内，处处是群众健身打卡的身影。

开栏语

体育产业一头连着人民健康，一头连着经济发展。近年来，全民健身逐步上升为国家战略，体育产业迎来了发展新契机。

随着河南省第十四届运动会在洛举办，洛阳全民健身热情空前高涨，体育产业也逐渐进入人们的视野。本网今起开设《体育产业“风”起洛阳》栏目，关注洛阳体育产业迎着风口打造新业态、迈向新赛道，为推进全民健身、体育强国建设贡献力量的生动实践。敬请关注。

近两个月，正在进行的省十四运会前期赛事引发我市全民健身、体育消费的热潮。152个已建成的社区体育公园内，处处是群众健身打卡的身影。

社区体育公园如何在促进体育消费方面扮演重要角色，进而实现自身的可持续运营与良性发展？记者就此进行了采访。

运动休闲，兼顾各方需求

游泳进校园

“水温恒定，水质干净。玩累了，不远处就有适合全家老少的简餐，特别方便。”昨日，在涧西区栋能魔王健身公园一楼的游泳馆内，高校教师黄亮正带着孩子畅玩。

这个面积超过4000平方米、拥有国际标准专业泳池的游泳馆，采用逆流式循环方式，池底不沉淀，池水表面不积尘，并通过全自动水质监控系统，确保水质符合国家标准。先进的新风系统、除湿热泵系统、热源系统，能够使馆内实现24小时空气循环净化和恒温恒湿，任何时间皆可畅游。

我市出台的《促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施方案》中明确，将进一步扩大体育消费需求，持续提升“15分钟健身圈”场地设施质量和数量，为群众健身提供更好的条件。

在此背景下，去年年初至今，我市通过不断盘活城市公共绿地、社区闲置场所等公共资源，持续建设社区体育公园，截至目前已建成152个。

“不仅能健身，还能跟孩子们一起玩耍，促进亲子关系。”在栋能魔王健身公园一楼东侧，面积约4000平方米的潮玩馆是省内最大的体育主题乐园，馆内包含无动力乐园区(含攀爬、跑跳、平衡类健身游乐设施)及保龄球、射箭、棒球、台球、乒乓球等30多种运动项目设施，将运动娱乐和休闲社交融合在一起，可满足各年龄段人群需求。