洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“草帽间”里的强村富民密码（乡村振兴他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 08:37

市北村“草帽间”

　　清澈的溪流穿村而过，白墙黛瓦的民居点缀岸边，随手一拍即是“大片”。步入江苏省昆山市市北村，秀丽宜居的江南水乡风貌，宛如一幅色彩鲜亮的油画。

　　“村级资产超3.8亿元，村集体可支配收入2773万元，农民年人均纯收入5万多元。”市北村党委书记吴根平罗列的一组发展数据令人惊叹。全国文明村、国家级生态村、全国乡村治理示范村……一项项荣誉更是不胜枚举。

　　“您可能想不到，如今人人羡慕的市北村，在过去却是叮当响的‘北大荒’。”吴根平话锋一转。村民腰包从瘪到鼓，集体经济由弱到强，人居环境从“脏兮兮”到“亮堂堂”，公共服务从“缺这少那”到“堪比城市”，这位扎根乡村20多年的村书记见证了市北村的“蝶变”。

　　跟随吴根平的脚步，市北村强村富民的密码，就藏在党群服务中心大楼一角的“草帽间”里。走进大楼，各类公共服务空间一应俱全。然而在几十间功能室中，唯独没有村干部办公室。“一楼办事会客厅就是我们的办公室。”吴根平斩钉截铁地说。

　　吴根平格外看重的“草帽间”，是一间10余平方米的小房间。房内靠墙放着12个柜子，柜门外都挂着一顶草帽。打开柜子，雨衣、工作服、劳动服，草帽、安全帽、志愿帽，映入眼帘。

　　“‘三衣三帽’是我们村干部‘一线工作法’的标配。草帽是到田间地头劳动戴的，安全帽是乡村建设和安全环境整治用的，志愿帽则在服务群众时戴。”吴根平坦言，过去20多年，市北村蹚出了一条乡村振兴的新路子，“草帽间”功不可没。

　　谈起“草帽间”设立的初衷，吴根平说，以前村里有什么事务，干部们总习惯于“坐而论道”。时间一长就发现，待在办公室永远都是问题和烦恼，而戴上草帽到田间地头去都是办法和出路。

　　为了将问题解决在一线，村里特地设立了“草帽间”，督促村干部深入一线，现场发现问题、解决问题、服务群众。后来，村里干脆取消了村干部办公室，腾出来的空间辟为图书馆和文体活动室，干部全部“下放”一线，每天与村民面对面。

　　情况在一线掌握、问题在一线解决、感情在一线融洽。这些年，市北村鼓励村民“持地入股”，整合近2000亩土地，大力发展智慧农业、生态农业、品牌农业，土地效益大幅提升；村集体建成市北大厦、农贸市场等一批强村载体，集体收入节节攀升；全域开展外墙美化、周围绿化、道路硬化、夜间亮化、河道净化等“五化”工程，村民共建“白墙黑瓦、清清爽爽”新农村，共享“绿树碧水、鸟语花香”新生活……

　　小小“草帽间”，满载“民生情”。如今，每一批到此的外地考察团，都会走进这间“草帽间”，感悟市北村的“一线工作法”。而在吴根平心里，“走好群众路线”，就是干好乡村振兴的秘诀。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 李光耀 张君 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难...
    中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
        8月8日，中国科学院陈子江院士团队专家，山东大学附属生殖医院泌尿外科、男性生殖科专家李晓，胚胎学家李城...
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
  • ·还在跷二郎腿吗？快放下！
  • ·连吃两顿大盘鸡，他起了一身红疹
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首次！隋唐洛阳城正平坊发现琉璃瓦
  • 鱼跃人欢！洛阳陆浑第八届开渔节开幕
  • 联东U谷·洛阳国际企业港即将交付
  • 洛阳已建成的152个社区体育公园成为市...
  • 阵雨！雷阵雨！强对流！洛阳最新天气...
  • 全市开发区改革发展座谈会召开
  • 洛阳钢制家具产业发展新添重磅载体
  • 西工区行署路社区：小院落变大组团 居...
  • 切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班...
  • 洛阳博塔：研发智能装备 加快“走出去...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    惟有葵花向日倾

    四季有花 隋唐打卡

    偶遇蹭拍

    神都潮夏夜
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605