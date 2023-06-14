“草帽间”里的强村富民密码（乡村振兴他山石）

清澈的溪流穿村而过，白墙黛瓦的民居点缀岸边，随手一拍即是“大片”。步入江苏省昆山市市北村，秀丽宜居的江南水乡风貌，宛如一幅色彩鲜亮的油画。

市北村“草帽间”

清澈的溪流穿村而过，白墙黛瓦的民居点缀岸边，随手一拍即是“大片”。步入江苏省昆山市市北村，秀丽宜居的江南水乡风貌，宛如一幅色彩鲜亮的油画。

“村级资产超3.8亿元，村集体可支配收入2773万元，农民年人均纯收入5万多元。”市北村党委书记吴根平罗列的一组发展数据令人惊叹。全国文明村、国家级生态村、全国乡村治理示范村……一项项荣誉更是不胜枚举。

“您可能想不到，如今人人羡慕的市北村，在过去却是叮当响的‘北大荒’。”吴根平话锋一转。村民腰包从瘪到鼓，集体经济由弱到强，人居环境从“脏兮兮”到“亮堂堂”，公共服务从“缺这少那”到“堪比城市”，这位扎根乡村20多年的村书记见证了市北村的“蝶变”。

跟随吴根平的脚步，市北村强村富民的密码，就藏在党群服务中心大楼一角的“草帽间”里。走进大楼，各类公共服务空间一应俱全。然而在几十间功能室中，唯独没有村干部办公室。“一楼办事会客厅就是我们的办公室。”吴根平斩钉截铁地说。

吴根平格外看重的“草帽间”，是一间10余平方米的小房间。房内靠墙放着12个柜子，柜门外都挂着一顶草帽。打开柜子，雨衣、工作服、劳动服，草帽、安全帽、志愿帽，映入眼帘。

“‘三衣三帽’是我们村干部‘一线工作法’的标配。草帽是到田间地头劳动戴的，安全帽是乡村建设和安全环境整治用的，志愿帽则在服务群众时戴。”吴根平坦言，过去20多年，市北村蹚出了一条乡村振兴的新路子，“草帽间”功不可没。

谈起“草帽间”设立的初衷，吴根平说，以前村里有什么事务，干部们总习惯于“坐而论道”。时间一长就发现，待在办公室永远都是问题和烦恼，而戴上草帽到田间地头去都是办法和出路。

为了将问题解决在一线，村里特地设立了“草帽间”，督促村干部深入一线，现场发现问题、解决问题、服务群众。后来，村里干脆取消了村干部办公室，腾出来的空间辟为图书馆和文体活动室，干部全部“下放”一线，每天与村民面对面。

情况在一线掌握、问题在一线解决、感情在一线融洽。这些年，市北村鼓励村民“持地入股”，整合近2000亩土地，大力发展智慧农业、生态农业、品牌农业，土地效益大幅提升；村集体建成市北大厦、农贸市场等一批强村载体，集体收入节节攀升；全域开展外墙美化、周围绿化、道路硬化、夜间亮化、河道净化等“五化”工程，村民共建“白墙黑瓦、清清爽爽”新农村，共享“绿树碧水、鸟语花香”新生活……

小小“草帽间”，满载“民生情”。如今，每一批到此的外地考察团，都会走进这间“草帽间”，感悟市北村的“一线工作法”。而在吴根平心里，“走好群众路线”，就是干好乡村振兴的秘诀。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 李光耀 张君 文/图)