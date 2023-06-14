涧西区重二社区：社区“万能修” 果然“修万能”

涧西区重二社区有一位“万能修”朱师傅，全名叫朱毅彬，今年70岁。说他“万能”，是因为大到空调、冰箱、洗衣机等家用电器，小到排插、电磁炉、水管等生活用品，他基本都能修好。

涧西区重二社区有一位“万能修”朱师傅，全名叫朱毅彬，今年70岁。说他“万能”，是因为大到空调、冰箱、洗衣机等家用电器，小到排插、电磁炉、水管等生活用品，他基本都能修好。为了发挥他的特长，社区工作人员专门在群众办事大厅为他开辟了一个“工作间”，名字就叫“万能修”服务点。

社区“万能修”朱师傅

近日，记者在“万能修”服务点看到，身着红色志愿者服装的朱毅彬正聚精会神地修理一个家用小音箱。“长时间不用，音箱放不出来声音了，想麻烦朱师傅看看。”音箱的主人说。“里面的电路板可能有点儿问题，没大毛病，过两天你来拿。”朱毅彬用工具捣鼓了一会儿，跟对方说道。

俩人正交流着，居民朱女士笑着来到了“万能修”服务点。“朱师傅，你可真厉害！”她一边说，一边扬起了手里的金属棒。几年前，朱女士在国外购买了一台检测仪，这个金属棒是仪器上的配件。前一阵子，这个配件坏了，朱女士跑了好几家维修店，都没有匹配的零件，无法修理。“我买这台检测仪花了好几千元呢，就这么‘罢工’可太让人心疼了！”朱女士说，她想起了社区工作人员发在微信群的“广告”，称群众办事大厅设立了“万能修”服务点，于是找到了朱师傅。

朱师傅果然是“万能修”。一番检查之后，他从自己的“百宝箱”里找到了替代零件，剥开线路、更换、焊接、固定，不到两个小时，问题解决了，朱女士没花一分钱。朱女士拿着金属棒跑回家，插到检测仪上，仪器可以正常工作了。朱女士非常高兴，这不，她专门前来感谢朱毅彬。

“万能修”服务点设立不到一个月，朱师傅已为居民维修了20多件家用电器、生活用品。“年轻的时候，我就经常参加‘学雷锋’活动，如今退休了，还想发挥余热。”朱毅彬说，他一直对和“电”有关的知识很感兴趣，曾经自费订阅无线电杂志，还到旧货市场淘老式收音机等物品回家摸索和改装。退休前，他长期从事电气方面的工作，对电路知识也比较了解。

“朱师傅退休后，经常主动帮助居民维修电器，这次我们邀请他进驻‘万能修’服务点，他二话没说就答应了。”重二社区工作人员说，担心朱毅彬身体吃不消，他们原本每周只安排了3个半天的时间为居民服务，可朱毅彬几乎每天都过来，遇到有人求助马上“开工”。

“你看，这些都是居民送来维修的东西。”朱毅彬指着一排架子笑着告诉记者，只见上面摆放有电饭锅、电磁炉等家用电器、生活用品。朱毅彬说，如今自己多了一个心愿——在小区里培养几名合适的“学生”，大家一起更好地为居民服务。得知他的想法后，重二社区的工作人员立即发动辖区各个网格长，通过入户走访、微信群征集的形式，鼓励更多人加入志愿服务的队伍，充分发挥“三自”组织的作用，助力五星支部建设，争创“共建共享星”。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）