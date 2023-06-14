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88岁的夏光耀：70年前的宣传画片 见证一段同学情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.09 08:23
夏光耀老先生

　　今年是抗美援朝战争胜利70周年。市民夏光耀老先生家里珍藏着一张抗美援朝战争胜利那年的“热爱和平”宣传画片，是他的初中同学送给他的。小小的宣传画片，不仅见证了那段历史，还见证了一段难忘的同学情。

　　近日，记者来到夏光耀老先生家里拜访。

夏光耀珍藏了70年的宣传画片

　　一张宣传画片 老先生珍藏了70年

　　夏光耀今年88岁，是中钢集团洛阳耐火材料研究院退休干部，家住涧西区西苑社区五十号街坊。他的老家在吉林省东丰县，尽管他在洛阳生活多年，但乡音未改。

　　近日，夏光耀拿出珍藏了70年的宣传画片，如数家珍般介绍起来：画片长约13厘米、宽约10厘米，主区印有一个男童、一个女童，每个人怀里抱着一只和平鸽，画片上方有梅花点缀，下方有“我们热爱和平”6个字。画片底部注明了出版单位、日期与价格，即人民美术出版社、1953年9月北京出版，定价500元。

　　“500元？”面对记者的疑问，夏光耀笑着说，这里的500元是旧币，如果没记错的话，相当于现在的5分钱。

　　记者注意到，宣传画片的背面写有一首诗：喂！紧紧地抱住和平鸽吧！让它永远和我们在一齐(起)，抱住吧，紧紧地抱住吧！他(它)永远会在世界和平的大家庭里飞翔！落款人为“亚声”。

　　“亚声是我初中同学的笔名，原名叫周俊男。”夏光耀说，这张宣传画片正是周俊男送给他的。他将这张宣传画片从老家带至洛阳，一直夹在笔记本里，珍藏至今。

　　宣传画片以和平为主题 反映了广大人民的心声

　　夏光耀与周俊男上初中时，正值抗美援朝战争时期。那时，中小学生纷纷给在朝鲜战场上的中国人民志愿军写慰问信，很多学生还收到了回信。

　　在夏光耀记忆里，周俊男来自农村，爱好唱歌、写诗，学习成绩优秀。“周俊男是烈属。”老人说，周俊男的父亲是一名战地记者，奔赴朝鲜战场参与新闻报道，牺牲在前线，“我是班里的学习委员，与周俊男住在一个宿舍，我俩关系很好”。

　　1953年，初中由春季始学改为秋季始学，受此影响，夏光耀与周俊男上了两年半初中就毕业了。夏光耀家庭困难，毕业后选择到鞍山一所中专上学，学校免收学费还包吃住。“周俊男上了高中，作为烈士子女，他可享全额助学金。”夏光耀说，当年年底，他们见了一次面，周俊男送给他两个礼物，一本笔记本和一张宣传画片。

　　夏光耀介绍，这张宣传画片的发行，有着特殊的时代背景。1953年，中国取得了抗美援朝战争的胜利，并且开始实施第一个“五年计划”，全国人民渴望和平，希望在和平的环境下集中力量搞社会主义建设。

　　“这张宣传画片以和平为主题，反映了广大人民的心声。”夏光耀说。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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