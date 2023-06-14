洛阳今日多云到晴天 气温24℃～32℃

今日洛阳多云到晴天，偏东风2级~3级，气温24℃~32℃。
今日洛阳多云到晴天，偏东风2级~3级，气温24℃~32℃。
“云天收夏色，木叶动秋声。”昨天立秋，天气很给面子，最高气温仅30℃。立秋是秋天的第一个节气，意味着夏将尽，秋将至。
不过，对于我市而言，立秋时节暑热正盛，进入气象学意义上的秋天尚需一段时日。预计未来几天晴天常驻，相对湿度较大，体感仍然闷热，提醒大家注意防暑降温。
市气象台根据最新气象资料分析，受中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，未来几天我市云系较多，部分地区多分散性阵雨、雷阵雨天气，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
未来几天天气预报
明天：多云到晴天，偏东风2级~3级，气温24℃~32℃。
11日(周五)：晴天到多云，气温24℃~34℃。
12日(周六)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃~33℃。
13日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃~33℃。
14日(周一)：晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃~34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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