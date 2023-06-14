阵雨！雷阵雨！强对流！洛阳最新天气预报来了

“云天收夏色，木叶动秋声”，8日立秋，气温很给面子，最高气温仅30℃。立秋是秋天的第一个节气，意味着夏将尽，秋将至。

“云天收夏色，木叶动秋声”，8日立秋，气温很给面子，最高气温仅30℃。立秋是秋天的第一个节气，意味着夏将尽，秋将至。 “云天收夏色，木叶动秋声”，8日立秋，气温很给面子，最高气温仅30℃。立秋是秋天的第一个节气，意味着夏将尽，秋将至。 不过，对于洛阳而言，立秋时节暑热正盛，进入气象学意义上的秋天尚需一段时日。预计未来几天晴天常驻，相对湿度较高，体感仍然闷热，提醒大家注意防暑降温。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，未来几天洛阳云系较多，部分地区多分散性阵雨、雷阵雨天气，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。具体预报如下： 今天夜里：多云，局地有短时阵雨或雷阵雨。 9日(周三)：多云间晴天，局地有短时阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。 10日(周四)：多云到晴天，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。 11日(周五)：晴天到多云，气温24℃到34℃。 12日(周六)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到33℃。 13日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。 14日(周一)：晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃到34℃。 15日(周二)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到33℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）