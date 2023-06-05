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首次！隋唐洛阳城正平坊发现琉璃瓦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 19:44
考古人员为碎石小路测量、绘图

　　当前，洛阳正高质量推动隋唐洛阳城大遗址保护展示利用，在距离“千年城门”定鼎门约1.5公里的正平坊遗址，考古人员在酷暑中积极推进考古发掘，为洛阳叫响“盛世隋唐”品牌默默耕耘。8日，记者从该考古发掘项目获悉，这里首次发现一批绿釉琉璃瓦、涂朱墙皮等，为研究考证坊内建筑形制、等级等提供新依据。

　　绿釉琉璃瓦，“穿越”千年依然色泽艳丽

　　从2020年4月至今，中国社会科学院考古研究所和洛阳市考古研究院联合对正平坊遗址进行考古发掘，已基本确定坊内由“丁”字形道路分隔为西半坊、东南区和东北区三部分。其中，太平公主的宅院(后改建为安国女道士观)占据了整个西半坊，坊内东南区为国子监，东北区则分布着一些达官显贵的宅院。

琉璃瓦

　　今年，正平坊遗址内的考古发掘主要集中在西半坊中轴线上最大一组建筑的东西两侧，面积约2000平方米。“在建筑东南角，我们首次发现了数十片绿釉琉璃瓦，推测其为安国女道士观内相关建筑的组成构件。”该考古发掘项目的现场负责人郑国奇介绍，这片区域东临此前发现的宅院东墙，曾经可能分布着一些附属建筑。

琉璃瓦

　　记者在现场看到，这些琉璃瓦与我们常见的瓦片大小基本一致，但是更加厚实，它们“穿越”千年重见天日，却依然色泽艳丽、表面光滑，在光线照射下微微发亮。“琉璃瓦是古代高等级建筑的重要装饰构件，它们的发现，进一步证实这里的建筑是高等级的皇家建筑。”洛阳市考古研究院隋唐研究室副主任屈昆杰说，琉璃瓦的泥胎呈现出淡淡的粉红色，说明烧制时选择了常用于制作唐三彩的高岭土，由于制作工艺复杂，所以历经千年依然色彩鲜艳。

　　考古资料显示，在隋唐洛阳城的宫城区和上阳宫等遗址内，都曾发现琉璃瓦。据考证，唐代是琉璃瓦的发展期，主要有黄、绿、白三色，绿色的琉璃瓦多用于装饰王公贵族的宅邸或皇家寺庙。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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