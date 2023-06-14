“众筹”唱大戏 群众乐开颜

日前，在宜阳县赵保镇十字岭村，每天都热闹非凡，村里的村民自发筹措资金，邀请县剧团到村里连唱了4天大戏，让村里热爱戏曲的中老年人过足了戏瘾，享受了一场丰富的文化盛宴。

日前，在宜阳县赵保镇十字岭村，每天都热闹非凡，村里的村民自发筹措资金，邀请县剧团到村里连唱了4天大戏，让村里热爱戏曲的中老年人过足了戏瘾，享受了一场丰富的文化盛宴。

近年来，赵保镇十字岭村以五星支部创建为引领，全面加快乡村振兴步伐，大力发展中草药种植，劳务技能输出，村民的收入不断增加，生活质量不断提高，众筹唱大戏，是群众用自己的方式在表达对幸福生活的喜悦，对来年丰收的期盼。

据了解，参与唱戏众筹的有本村乡贤、能人、爱好者等热心人士，这次群众文化活动不仅体现出本村团结向上的文明新风貌，同时，也展现出了乡村自治新特色，连续4天的戏剧演出吸引了本村及邻村人竞相观看。(水清清)