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事关交通拥堵道路改造！涧西公开征集意见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 涧西融媒 2023.08.08 13:33

　　昨日，“涧西融媒”微信公众号发布征集令，邀请市民为交通拥堵提建议，具体内容如下：

涧西区交通拥堵道路节点征集令

　　近日，景华路(太原路至天津路段)通过道路市政“微改造”，极大缓解了河科大一附院周边景华路段交通拥堵、停车困难、交通秩序混乱问题，获得市民一致好评。为延续市政“微改造”成效，缓解市区交通拥堵，提升道路交通出行满意度，现公开征求市民意见，向社会公众广泛征集涧西区道路交通拥堵节点、停车困难道路及有关治理建议。

　　一、征集内容

　　凡是涉及涧西区城市道路交通拥堵路段、道路停车困难路段以及缓解城市交通拥堵的措施和建议您均可提出，包括但不限于：

　　交通压力过大方面：道路沿线分布大型商超、学校、医院等，导致高峰时间段道路拥堵。

　　交通秩序方面：缺乏机动车、非机动车停车位、车辆乱停乱放影响道路通行的情况。

　　交通节点瓶颈方面：道路狭窄未满足通行需求、需打通丁字路和断头路、进出口设置不合理等。

　　交通组织方面：车道划分、左转弯待转(直行待驶)、掉头车道设置、路口标志标线设置、禁限行(禁左、禁货等)、借道左转、单行道、信号配时等。

　　交通设施方面：交通标志标线修复、调整、新增、改进等。

　　二、投稿方式

　　1.以书面形式，可采用“堵点位置-拥堵原因-建议对策”或“堵点位置-拥堵问题”等格式，反馈内容请写明拥堵点位置、拥堵时间段以及拥堵程度等，建议辅以简要图示加以说明；

　　2.来稿请注明“涧西道路堵点征集令”字样，并注明作者姓名、电话号码等信息。

　　3.投稿邮箱：jsj65189280@163.com；

　　电话：64230026

　　若在涧西有交通拥堵节点正影响着您的生活，请畅所欲言，感谢您对市政道路交通拥堵治理工作的关心和支持。

涧西区住房和城乡建设局
2023年8月4日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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