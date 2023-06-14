开赛！@洛阳学习达人，快来挑战吧

8月7日10时，“贯彻二十大精神 建设现代化河南”2023年强国答题赛火热开赛。这是“学习强国”河南学习平台第五次组织此项赛事，也是全省乃至全国关心、关注河南发展的广大学员的年度“盛宴”，被大家誉为检验学习成绩的最好“试金石”。

8月7日10时，“贯彻二十大精神 建设现代化河南”2023年强国答题赛火热开赛。这是“学习强国”河南学习平台第五次组织此项赛事，也是全省乃至全国关心、关注河南发展的广大学员的年度“盛宴”，被大家誉为检验学习成绩的最好“试金石”。

今年的答题赛有什么特色呢？一起来了解下吧！

比赛原则和时间

为深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神入脑入心、见行见效、落地生根，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，引导广大党员群众利用“学习强国”学习平台开展理论知识学习，在全省组织“贯彻二十大精神 建设现代化河南”2023年强国答题赛。

比赛时间：2023年8月7日10:00开始至9月10日24:00结束。

参赛办法

本次答题比赛采取移动端线上答题方式，在“学习强国”河南学习平台发布公告并设置页面链接，各市级平台同步发布公告，选手可通过河南学习平台提供的页面链接进入答题页面。

试题范围

本次答题比赛使用“学习强国”学习平台的题库、答题系统，主要内容为：习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神等相关题目，以及河南省第十一次党代会、河南省委十一届四次全会、河南历史文化等题目。试题主要出自“学习强国”学习平台“我要答题”板块题库，以及主题教育指定学习资料和省委决策部署等相关内容，共1100道题。题型包括单选题、多选题、填空题。

比赛规则及奖励

比赛采用限时答题方式，每局30题，每题1分，总分30分。限时15分钟作答，答错或超时未作答的不得分。

每人每天有5次答题机会，取成绩最好的一次计入个人成绩，7天个人成绩累计为个人周成绩，根据周成绩排名确定优胜者。

比赛期间，每周共选出约100名优胜者，确定为强国答题赛“周达人”，共确定“周达人”约500名。活动结束时，根据5周累计答题情况产生约100名强国答题赛“学习达人”。比赛结束后对“周达人”和“学习达人”发放证书和活动定制文创产品作为奖品。

获奖名额分配

这是本次比赛与往年比赛最大的不同之处。本次比赛确定23个参赛单位，按照答题成绩分开进行排名和奖励。根据各单位参赛人数所占总人数的比例，对获奖名额进行分配，参与人数越多，获奖名额越多。活动结束后，还将按照参与人次和党员总数比例，确定参与度高的前8家单位，发放优秀组织奖。

活动确定的23个参赛单位分别是：郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市、济源示范区、航空港区，省直机关、省管企业、省管高校、省外。

战鼓已经擂响，“贯彻二十大精神 建设现代化河南”2023年强国答题赛，等您来战！

咨询电话：0371-65795361

（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）