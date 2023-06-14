洛阳关林面向社会公开征集文物

8日，记者从洛阳关林管理处获悉，为进一步传承弘扬关公文化，增强传统文化研究基础，关林现面向社会公开征集文物和藏品。

8日，记者从洛阳关林管理处获悉，为进一步传承弘扬关公文化，增强传统文化研究基础，关林现面向社会公开征集文物和藏品。 8日，记者从洛阳关林管理处获悉，为进一步传承弘扬关公文化，增强传统文化研究基础，关林现面向社会公开征集文物和藏品。 征集范围包括：与关公文化相关的具有历史、艺术、科学价值的文物，包括石器、玉器、瓷器、陶器、木器、漆器、青铜器、铁器、铜器、金银器、丝布织品、字画、雕刻品等；与关公信俗相关的非物质文化遗产资料。 征集方式：根据藏品持有者意向，通过采用购买、捐赠、借用、代管等多种途径进行征集、收藏。对于自愿捐赠藏品者，洛阳关林管理处将酌情给予经济奖励，并颁发藏品捐赠证书。对部分捐赠藏品较多、藏品价值较高者，将依据省、市相关规定给予重奖。 如果您有意提供征集线索，可拨打电话0379-65951746联系工作人员。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 寇莹)(图片由关林提供)