三年营收翻番！“洛阳造”新能源汽车端板加紧扩产

日前，在孟津区麻屯镇的洛阳恒源机械有限公司新能源汽车端板制造项目现场，伴随着阵阵数控机床加工声响，每天就有2万多件新能源汽车端板下线。它们的目的地，是中创新航、蜂巢能源等国内新能源电池龙头企业。

“嗡——嗡——”

日前，在孟津区麻屯镇的洛阳恒源机械有限公司新能源汽车端板制造项目现场，伴随着阵阵数控机床加工声响，每天就有2万多件新能源汽车端板下线。它们的目的地，是中创新航、蜂巢能源等国内新能源电池龙头企业。

“在过去三年营收翻番，达到6742万元的基础上，我们还在加紧谋划上游铝型材等项目，力争未来三年内营收破亿元大关！”企业总经理宋宏超话语中满是干劲。

作为固定和链接电池电芯的关键零部件，电池端板被喻为新能源汽车电池的“骨架”和“血管”，其性能和质量的好坏直接影响着汽车的安全性和稳定性。作为市级重点项目，该项目总建筑面积约8000平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、宿舍楼等，年产端板400万套。热火朝天的生产现场背后，是持之以恒的工艺精进。

记者在全自动超声波清洗线上看到，成品端板在履带上安静输送，在水中洗了个“超声波澡”之后，闪着银光鱼贯而出。“全自动”“无人化”产线在这里随处可见。

“这是我们设计的专利产品。相比之前半自动清洗线一天清洗约5000件，这条产线如今日产能达到2.2万件，效率提升3倍以上！”宋宏超说。

企业自2018年涉足新能源汽车电池端板领域至今，积极推进工艺创新。从13项国家专利，到产品应用“0故障”，从精度达到1丝，到一次加工合格率达到95%以上，一串数字标注着企业“技术立身、抢抓风口”的创新姿态。

当下，中州时代新能源生产基地的加速落地，为企业扩产带来了新的机遇。

宋宏超介绍，时下，企业正在孟津区谋划投资额约1.2亿元的年产1万吨新能源汽车铝型材项目和年加工6000吨新能源汽车铝型材项目。两项目总占地45.8亩，主要建设3栋1.7万平方米的生产车间，购入挤压机、棒炉、牵引机等，向着端板上游的铝型材延伸。

项目建成后，企业将形成“铝型材-端板”更加健全的产业链，为洛阳抢抓新能源汽车产业风口、加快形成新能源电池产业集群提供新的项目支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 通讯员 郑占波 许建军 文/图）