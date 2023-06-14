开通医保亲情账户 带老人孩子看病更方便

带老人、孩子看病，只要开通“亲情账户”，就可以用自己的手机调出他们的医保码，帮他们“码”上看病、“码”上买药……日前，我市上线“亲情账户”功能，已有医疗机构支持“亲情账户”代付功能，下一步将在全市医院推广应用。

带老人、孩子看病，只要开通“亲情账户”，就可以用自己的手机调出他们的医保码，帮他们“码”上看病、“码”上买药……日前，我市上线“亲情账户”功能，已有医疗机构支持“亲情账户”代付功能，下一步将在全市医院推广应用。

开通医保“亲情账户” 带老人孩子看病更方便

什么是“亲情账户”

市医保中心异地就医科负责人介绍，“亲情账户”是绑定在参保人医保账户上的家庭成员子账户。开通线上“亲情账户”后，在陪同家人就医购药时，无须携带他们本人的医保卡，在自己的手机上就能用他们的医保码支付相关费用。老人不用为忘带医保卡而焦虑，带孩子看病也可快捷支付，缩短就医时间。

“开通‘亲情账户’后，我们可代家人使用医保电子凭证进行医保支付、查询‘亲情账户’使用记录，代刷医保实际扣除的是家人自己的医保费用。”该负责人说，开通了“亲情账户”，还可以在手机上为异地就医的亲人办理跨省异地就医备案。

市医保中心相关负责人告诉记者，可在支付宝App、国家医保服务平台App上开通“亲情账户”。