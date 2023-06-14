中国策划研究院名誉院长、商界品牌文化研究院院长罗立：培育汉服品牌 推动“秀场”变“家常”

暑假期间，在隋唐洛阳城、洛邑古城等景区，随处可见身着汉服的游客和市民。针对自今年年初以来兴起的“汉服热”，近日，记者对话中国策划研究院名誉院长、商界品牌文化研究院院长罗立，就洛阳“如何将汉服打造成为城市品牌”进行采访。

罗立 （受访者供图）

暑假期间，在隋唐洛阳城、洛邑古城等景区，随处可见身着汉服的游客和市民。针对自今年年初以来兴起的“汉服热”，近日，记者对话中国策划研究院名誉院长、商界品牌文化研究院院长罗立，就洛阳“如何将汉服打造成为城市品牌”进行采访。

“汉服不是秀出来的，而是穿出来的”

衣食住行，衣为先。汉服作为华夏民族的传统服饰，近年来已从小众圈层走向大众市场，成为一种国潮文化现象。

“洛阳早在2014年就开始举办‘汉服文化节’，在弘扬汉服文化方面，洛阳出手早、站位高、参与广、体验强。”罗立对洛阳为汉服文化发展所做出的努力给予高度评价。

今年乍然兴起的“汉服热”，许多“国风达人”身着汉服走进洛阳各大景区，创意场景加持，沉浸氛围拉满，“洛阳是捅了神仙窝吗”等话题频频登上热搜，依托汉服打造视觉秀场成为今年的“主流”。罗立认为，“达人”作为某一领域的“意见领袖”，在上线时长、内容创作质量、粉丝基础等方面都有无可比拟的优势，被“达人”的创意短视频“种草”已成为现代网友的日常。令他担忧的是：如果仅仅依靠“达人”视觉吸引，不进行深层次挖掘、开发，这样的热度能否持续？

其实，不仅仅是洛阳，曾在多地参加“汉服文化节”的罗立发现，目前国内绝大多数城市的“汉服热”都还停留在“秀场”层面。除了“达人秀”，如果“汉服热”仅停留在提供汉服租赁妆造服务，即为个人提供秀场，在汉服体验者打完卡、秀完颜值、归还汉服之后，这场个人秀便宣告结束。当受众看秀“视疲劳”后，“汉服热”迟早是会凉下来的。

“汉服不是秀出来的，而是穿出来的。”罗立建议，借势人们自发的“汉服热”，从文化自信的高度，引导大家将汉服穿起来，让汉服走进日常生活和特殊工作场景，在弘扬汉服文化的基础上发展汉服经济。汉服并不具有独特的地域属性，洛阳要想依托汉服打造城市品牌，应将打造汉服穿着场景作为未来转型的主要方向。