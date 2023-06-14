洛龙区20名“外卖小哥”成为食品安全社会监督员

“您有一个外卖新订单，请注意查收。”昨日11时许，位于洛龙区宝龙城市广场3楼的一家焖锅店收到顾客的外卖订单后，后厨师傅便忙碌起来。

“您有一个外卖新订单，请注意查收。”昨日11时许，位于洛龙区宝龙城市广场3楼的一家焖锅店收到顾客的外卖订单后，后厨师傅便忙碌起来。10分钟后，负责取餐的“外卖小哥”张冲冲急匆匆地走进店里，看到饭菜还没有做好，他通过出餐的窗口仔细看了一圈后厨卫生情况，又在大厅里转了转，看看每张餐桌是否已经打扫干净。

颁发聘书

27岁的张冲冲从事外卖行业已有一年多时间，在所属外卖平台上，他的好评度很高。自7日起，张冲冲除了日常送餐工作，又多了一个新的身份：洛龙区食品安全社会监督员。记者从洛阳市洛龙区市场监管局了解到，洛龙区在全市率先推出聘请外卖员担任食品安全社会监督员的创新举措，包括张冲冲在内，首批共有20名美团、饿了么的“外卖小哥”受聘，聘期一年。在今后的工作中，他们将充分发挥监督作用，在服务过程中深入辖区的餐饮单位门店、厨房，对餐饮从业人员健康状况、食品制作过程、环境卫生消毒等情况进行实时监督，发现问题第一时间上报，守护消费者“舌尖上的安全”。

那么，“外卖小哥”将如何履行责任及如何上报发现的问题？洛龙区市场监管局相关负责人说，外卖员在取餐的过程中，对于发现的轻微问题，比如地面脏、从业人员着装不规范、外卖食品洒漏等，可以现场提醒对方；对于不符合食品安全要求的行为，将及时反馈给属地市场监管部门进行处理。

洛龙区市场监管局相关负责人介绍，餐饮单位布局广、数量较多，如何让消费者在网络订餐时“订得放心，吃得安心”，是市场监管部门关注的重要内容。首批聘任的食品安全社会监督员由该局综合考量工作时长、顾客评价等条件后确定，下一步，该局将建立通报反馈制度，对食品安全社会监督员反馈的问题及时落实，同时探索表彰激励机制并开展业务培训，充分发挥外卖员活动范围广、服务人员多、与餐饮商家接触频繁等优势，实现食品安全社会共治。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李鹏飞 文/图）