推进“两牛”产业扩规模提效益 为乡村振兴注入新动能

近日，在位于宜阳县高村镇的新利豪农牧有限公司养牛场内，工人正忙着给牛喂料、加水。

近日，在位于宜阳县高村镇的新利豪农牧有限公司养牛场内，工人正忙着给牛喂料、加水。 近日，在位于宜阳县高村镇的新利豪农牧有限公司养牛场内，工人正忙着给牛喂料、加水。 该项目占地60亩，“两牛”(肉牛奶牛)存栏量达800头。今年，新利豪公司将养牛场进行立体式升级，形成“产、加、销”一条龙品牌化建设规模。近年来，宜阳县按照“村集体建场，养殖主体租赁”模式新建扩建4个千头以上规模养殖场地，通过招商引资新建2个千头以上规模养殖场地，稳步推进全县“两牛”产业扩规模提效益，为乡村振兴注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 田义伟 摄）