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依据各区域特色分区发展 让洛阳汉服“出圈”又出彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 09:00

　　近日，#洛阳汉服女孩秒变脸洛阳公主#话题登上微博热搜；在河南省第十四届运动会上，汉服志愿者用热情、典雅的服务彰显洛阳古都韵味……古都与汉服文化的碰撞仍在持续，洛阳应如何维持汉服热带来的热度？记者就此专访了“中国华服日”顾问、2023国丝汉服节“汉服之夜”导演“无劫缘”(笔名)。

　　依据各区域特色分区发展 形成城市内部良性竞争

来洛游客身着汉服打卡 （资料图片）

　　推动洛阳汉服持续火爆，既需要吸引回头客，又要不断引流，吸引“新人”来洛游玩。“无劫缘”认为，这需要依据各区域特色分区发展，形成城市内部良性竞争。例如，洛阳正在进行隋唐洛阳城历史中轴线复原项目，与该项目相关的洛龙区、西工区，可依托特色着力宣传发展唐风汉服，瀍河区等则可主打发展汉晋汉服，老城区则可依托现有流量，巩固多元“变装”风格……有了差异，各区域间不仅不会分流游客，反而会吸引游客打卡不同区域，增加游玩体验，延长游玩时间，促进消费。

　　“无劫缘”表示，汉服的季节性穿着，对洛阳分区域特色发展汉服文化也很有利。所谓季节性穿着，指受气温影响，汉服依据形制不同，分别与四季形成“捆绑”。“‘汉服圈’有一句广为流传的话：夏穿唐宋冬穿明，春秋时节穿魏晋。”他建议，在春天和秋天，洛阳可以使用魏晋汉服做城市名片，夏季则沿用唐制汉服，冬季宣传明制汉服等，话题“全年无休”，对洛阳而言自然流量不断。

　　此外，依据以往做汉服科普的经验，“无劫缘”建议洛阳文博部门可牵头设计、制作符合各区域特色的汉服科普手册，免费发放给商家、游客，同时随着季节更替、潮流变化不断调整，这样不仅符合消费市场“喜新厌旧”的规律，还能激起游客手册集纳、区域打卡的欲望。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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