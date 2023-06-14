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“洛阳造”玻璃钢化炉产销两旺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 09:00
检查新下线的玻璃钢化炉

　　货车进进出出，产线全力开动。

　　日前，在位于孟津区麻屯镇的洛阳港信玻璃技术有限公司，一台高端自动汽车玻璃钢化炉试验产品即将接受客户检验。

　　操作这台对标国内先进水平的钢化炉，工作人员只需在显示屏上输入玻璃尺寸，从生产前端到末端的所有环节就能全部由机器完成，大大降低了人员成本。

　　“这样的自动化、智能化水平，堪称行业领先。”企业销售经理袁景涛话语中带着兴奋，“正是靠着这些创新工艺，我们的钢化炉产品在汽车玻璃风口领域成功站稳，实现产业转型。”

　　一串数字，见证着企业向着风口转型的步履：今年上半年，企业实现产值4130万元，环比增长39.1%，其中汽车玻璃钢化炉设备“异军突起”，供应武汉耀皮康桥等知名汽车玻璃生产企业，营收占比由去年的10%左右增长至20%以上，成为推动营收增长的“主力军”。

　　洛阳港信玻璃是一家专业从事玻璃深加工装备研发、生产、销售的高新技术企业。近年来，面对国内房地产供求关系发生深刻变化，建材玻璃钢化炉市场深度调整，以及新能源汽车市场持续繁荣，汽车玻璃钢化炉需求有增无减的形势，企业因时因势调整研发重点，向汽车玻璃钢化炉新领域进军。

　　袁景涛介绍，相较于建材钢化玻璃，多用于侧窗和后挡风部位的汽车钢化玻璃具有强度更高、抗冲击能力更强、形状更特殊等特点，对钢化炉工艺要求更高，同时也意味着更大的产品附加值。

　　企业由客户需求出发，相继攻克温度及风段控制、自动化上下片等关键核心技术。其中，汽车玻璃连续钢化炉产品采用玻璃连续进炉、连续吹风钢化的工艺，不仅相较传统往复式钢化炉效率提高3倍以上，还是国内少有的可加工2.44米×3.66米大型汽车玻璃的同类设备。

　　近年来，洛阳港信玻璃持续抢抓产业风口，相继研发异型玻璃、光伏玻璃、三银玻璃钢化炉等高新技术产品，产品远销美国、加拿大、越南、印度等全球20多个国家，其中2.85mm超薄连续钢化炉成功获评“洛阳市装备制造业领先型高端装备”。

　　“创新无止境。我们将进一步依托工艺、技术创新推进汽车玻璃钢化炉等新产品市场应用，不断抢抓新风口、跃升中高端。”袁景涛语气坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 通讯员 郑占波 许建军 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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