洛阳推进使用正版软件工作联席（扩大）会议召开

昨日，我市召开推进使用正版软件工作联席(扩大)会议，学习传达河南省2023年推进使用正版软件工作联席(扩大)会议、河南省软件正版化工作观摩培训会、河南省版权工作现场会精神，通报2022年以来全市软件正版化工作情况，部署下一步重点任务。 昨日，我市召开推进使用正版软件工作联席(扩大)会议，学习传达河南省2023年推进使用正版软件工作联席(扩大)会议、河南省软件正版化工作观摩培训会、河南省版权工作现场会精神，通报2022年以来全市软件正版化工作情况，部署下一步重点任务。 会议指出，要提升站位，深刻认识软件正版化对激发创新创造活力、推动数字经济发展等的重大意义，切实增强做好软件正版化工作的责任感使命感；要盯紧重点任务，在聚焦重点行业、巩固拓展成果的同时，做好加强宣传培训、深入开展核查、强化安全保障、扶持产业发展工作，持续推进软件正版化工作高质量发展；要强化组织领导，从制度优势和考评力度入手，推动形成软件正版化工作长效机制。 （洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 尹松峰）