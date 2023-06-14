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洛阳市7个慈善项目助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 08:36

　　昨日，记者从市慈善联合总会获悉，我市日前印发《2023年洛阳市参与腾讯“99公益日”活动实施方案》(简称《方案》)，对活动筹备和实施进行部署。

　　《方案》指出，今年我市围绕乡村振兴主题，聚焦幸福家园、困难群众救急难、助残、助学、助老、助医等方面设置7个慈善项目。

　　幸福家园村社互助工程百村示范行动项目

　　在全市选择群众基础好、有建设意向的村(社区)10个左右，设立幸福家园村社慈善公益互助基金，开展网络募捐活动，救助帮扶困难群众、建设公益项目、改造提升基础设施。计划利用2年到3年时间，分期分批实现全市所有村(社区)全覆盖。

　　慈善助残项目

　　募集善款助力河南省第八届残疾人运动会和残疾人事业，充分展示残疾人的体育才能，激励残疾人自尊、自信、自强，倡导全社会理解、尊重、关爱残疾人。

　　困难群众救急难慈善助困项目

　　市民政局、市慈善联合总会联合设立市级困难群众救急难专项基金，对遭突发事件、意外伤害、重大疾病、困境老人、困境儿童或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予紧急救助，推动社会救助与慈善帮扶有效衔接。

　　慈善助学助教项目

　　重点关注困难大学新生、中小学困境学生、困境教师、学校基础设施改善等方面，提供慈善资金支持。

　　慈善助老项目

　　支持乡(镇)、村(社区)养老院和集中养老服务中心建设，实现村社养老服务设施和养老服务功能的全覆盖，使老年人老有所养、老有所依、老有所乐。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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