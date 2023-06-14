瀍河区一返乡大学生设计导视图 为居民“指路”

日前，记者在瀍河区白马寺镇黑王社区看到，一张乡里中心导视图十分醒目，形象地呈现了便民服务中心、卫生室、日间照料中心等服务设施所在位置。

日前，记者在瀍河区白马寺镇黑王社区看到，一张乡里中心导视图十分醒目，形象地呈现了便民服务中心、卫生室、日间照料中心等服务设施所在位置。

这张导视图出自该社区居民、河南经贸职业学院室内设计专业大二学生王艺蕃之手。前不久，暑期返乡的王艺蕃参加了白马寺镇组织开展的乡里中心设计师志愿服务特别行动，成为一名乡里中心设计师，眼前的导视图就是她的设计成果。

“有了导视图，居民寻求相关服务更加便捷，从而进一步推动乡里中心便民提升。”黑王社区党支部书记、居委会主任王萌涛介绍。

7月下旬，得知白马寺镇组织开展乡里中心设计师志愿服务特别行动，进一步优化乡里中心建设，王萌涛喜上眉梢，积极招募暑期返乡大学生参与。

“你要不要试试？”王萌涛第一时间想到王艺蕃，并主动询问。王艺蕃经过认真思考，决定为社区乡里中心设计导视图。

“我学的是室内设计专业，之前没有接触过此类设计，担心做不好，影响社区工作。”王艺蕃说，同时，她又觉得如果做成了，会很有成就感，还为社区办了一件好事。

与王萌涛沟通后，王艺蕃鼓起勇气，决定结合社区道路、基础设施及建筑等要素，利用自身所学进行设计。设计前，她沿着社区道路走了好几遍，不放过任何一个细节，力争让作品更加生动形象。之后，她利用电脑制图软件，逐渐勾勒出社区整体面貌。经过7天的努力，导视图顺利完成。

“完成此次挑战，我对自己更有信心了。”王艺蕃表示，今后她还会努力为社区发展尽一份力。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰）