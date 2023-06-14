日均处理事故40余起 洛阳轻微交通事故“视频快处”系统运行稳定

目前，“交管12123”App的“事故视频快处”功能已在洛阳运行两个多月，交警部门通过该功能已处理3100多起各类轻微交通事故，日均处理事故40余起，系统运行稳定，作用明显。

目前，“交管12123”App的“事故视频快处”功能已在洛阳运行两个多月，交警部门通过该功能已处理3100多起各类轻微交通事故，日均处理事故40余起，系统运行稳定，作用明显。

今年4月7日，公安部召开新闻发布会，公布10项公安交管服务群众、服务发展便利措施，其中包括在全面推行轻微交通事故快处快赔基础上，在36个城市试点应用交通事故视频快处机制，洛阳在试点城市之列。5月该功能在洛阳试运行，自6月1日起正式运行。

“事故视频快处”是“交管12123”App事故处理业务单元中的新增模块，是基于视频通话服务研发的事故视频快处系统。其适用范围为机动车与机动车之间(包括单辆机动车)在城市道路发生的财产损失或者致人轻微受伤事故，且机动车均已投保交通事故责任强制险。

视频报警及责任认定流程

●报警 发生事故后，当事人在现场打开“交管12123”App，在首页点击进入“事故视频快处”功能模块，根据提示进行视频报警，系统会自动定位事故地点。

●视频接入处理 交管部门后台人员接警后进入视频通话，指导当事人在事故后方来车方向做好警示提醒，防止发生二次事故，避免造成大面积交通拥堵；将现场视频、车牌等关键信息在后台摄录保存，作为证据固定；确认事故是否满足“视频快处”要求(若发现情况严重或者不符合相关要求，会及时通知交警到场处理)；完成双方当事人基本信息采集，同步识别车辆信息，平台自动核验驾驶人、机动车和交强险信息。

●引导撤离 在完成信息采集后，后台人员引导当事人即刻撤离。

●责任认定与文书查看 “事故视频快处”由交管部门后台人员提交责任认定，交警通过公安交管综合应用平台录入对应当事人的事故责任、违法行为、违法条款、事故事实后，完成责任认定。随后，平台自动给当事人发送短信，当事人可通过“交管12123”App查看事故认定书。事故认定书不需要当事人签字，对事故责任认定有异议的，可在事故认定书送达之日起3日内书面申请复议。当事人可通过“交管12123”App“网办进度”功能模块查看事故处理进度。

此外，保险“一键理赔”功能已在“交管12123”App上线。电子版的事故认定书生成后，其附带的保险“一键理赔”功能按钮会在App上出现，点击即可。保险理赔人员会通过后台系统查阅事故相关资料，相当于查看事故及处理过程的“重播”。近期，“‘视频快处’有保险额度限制，高于标准不能使用该功能”的说法流传比较广，记者求证得知，该说法不实，该功能没有限制，后台人员在远程指导时会根据实际情况作进一步处理。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘成伟）