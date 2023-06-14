近日，在洛宁县小界乡卡村村，植保无人机飞翔在烟田上空，农技人员在地面作业。无人机可立体式喷洒生物农药，既防病虫害，又能保证生态环境安全。

近日，在洛宁县小界乡卡村村，植保无人机飞翔在烟田上空，农技人员在地面作业。无人机可立体式喷洒生物农药，既防病虫害，又能保证生态环境安全。

近年来，该县依托独特的自然气候条件，积极引导农民发展优质烟叶种植，通过党建引领、项目争取、技术支持指导推广各类病虫害防治新技术，促进农业丰收、农民增收，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 通讯员 李峰 摄）