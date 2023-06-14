老城丽景社区举办象棋赛 6岁娃对弈59岁大爷

近日，由老城区棋协主办、邙山办事处丽景社区承办的“丽景杯”象棋公开赛在丽景社区开赛，吸引了不少象棋高手参赛。

近日，由老城区棋协主办、邙山办事处丽景社区承办的“丽景杯”象棋公开赛在丽景社区开赛，吸引了不少象棋高手参赛。6岁选手顾敬义，首轮就遇上了59岁的老选手郑向，一老一小，棋枰对坐，成了赛场中的独特一景。顾敬义接触象棋只有半年时间，郑向则是一位有着50多年棋龄的“老江湖”，这一老一小成为对手，是电脑随机匹配的结果。“在正式比赛中遇到只有6岁的对手，还是第一次。”郑向笑着说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 张清贤 摄影报道）