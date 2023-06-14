以“微改造”撬动“大变化”——推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶

“小切口”，也能撬动“大变化”。在涧西，河科大一附院景华院区周边道路借助“微改造”，增设待转专用道等综合整治，让机动车高峰期通行时间缩短4分钟；在洛龙，龙门大道绿化景观实行“微改造”，原本色调、层次单一的绿岛，变身风格统一的花境组团；在西工，状元市集完成“大变身”，过去“下不去脚”的市集变得整洁有序，人气骤增……

“小切口”，也能撬动“大变化”。

在涧西，河科大一附院景华院区周边道路借助“微改造”，增设待转专用道等综合整治，让机动车高峰期通行时间缩短4分钟；在洛龙，龙门大道绿化景观实行“微改造”，原本色调、层次单一的绿岛，变身风格统一的花境组团；在西工，状元市集完成“大变身”，过去“下不去脚”的市集变得整洁有序，人气骤增……

漫步洛阳街头，一处处“微改造”，点亮居民品质生活“小确幸”。

“微改造”，花小钱、办大事，动的是“微创手术”。一个“微”字，瞄准的是城市小空间，紧盯的是群众小烦恼，花费的是政府小投资，换来的是又新又好的体验。当前，洛阳城建从拉框架、铺摊子转向强功能、提品质，在不大拆大建的情况下，如何提升功能品质，考验的是城市建设“小中见大，以小博大”的“绣花功夫”。

近年来，我市聚焦群众在城市建设领域的“急难愁盼”问题，精心筹划实施一批“微改造”工程，从加快停车充电设施、慢行道路、公厕建设，到优化布局“口袋公园”、文化长廊、小广场，再到大力改造农贸市场、断头路，城市功能品质持续提升。上半年，各城区完成交通堵点改造47处，绿化提升龙门大道等18条道路，新建公厕120座，26座公厕全天候免费开放……花钱少、好操作、见效快，一个个“绣花工程”，“绣”出了广大市民更细腻的幸福。

“入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。”“微改造”越是求新求深，就越需要在“切口”选择上更精准。就在最近，市委书记江凌就“抓好城市微改造”再作部署，点题特色街区改造、道路断面改造、公园绿地改造、农贸市场改造等重点，进一步明晰了洛阳现阶段“微改造”改什么、怎么改。

不妨从特色街区改造洞悉一二。寻找一座城市最真实的人间烟火，一定要去最繁华的商业街区逛一逛。现在的年轻人不爱景区爱商区，他们用脚投票，让老城十字街等街区持续火爆出圈。洛阳城区有足够多气质独特、文化丰厚的街区，无论是铜驼暮雨的美食和丝路文化，还是西工小街的锅贴和民国风情，都孕育着令人动容的“烟火气”。通过“微改造”焕发商业活力，发展夜经济，让积厚流光的城市底蕴与跃动升腾的现代活力交相辉映，定能更好吸引年轻人想来常来，为“新文旅”带来“大流量”。

同样，在道路断面改造上，实行“人非共板”，不动“大手术”，既实现了人车分流，有利于提升通行效率和交通体验，又降低了造价。在公园绿地改造上，植入健身休闲功能，布局咖啡小屋等时尚业态，让市民游客坐下来，喝喝咖啡、发发呆、听听歌，在慢生活中感受城市惬意。在农贸市场改造上，借鉴苏州的“市集模式”，增加书店、小吃等商业服务，从脏乱差变成城市会客厅，让“精致感”与“烟火气”并存，定能成为年轻人追捧的网红打卡地。

一言以蔽之，城市“微改造”就像剥洋葱，一层一层，越改越精准、越改越深入，将催生出更具想象空间的新消费、新生活、新创业场景，“改”出更方便、更舒心的城市功能品质。

“微改造”里见匠心，更见初心。瞄准群众实际需求，紧紧扭住重点任务，把市委既定的“微改造”项目谋划好、推进好，一竿子插到底，切实把这项民生工程办实办好，一个更具品质的洛阳必将呈现眼前！（洛平）