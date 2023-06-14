怀疑遇到诈骗还转账？ 女子被骗13万余元

怀疑遭遇了诈骗还转账？最近，我市一女子做“兼职”，结果被骗13万余元。

怀疑遭遇了诈骗还转账？最近，我市一女子做“兼职”，结果被骗13万余元。不幸中的万幸，民警及时止付冻结，帮她挽回近8万元损失。

前不久，洛龙公安分局古城派出所接到一起报警称，辖区的张女士遭遇了电信网络诈骗，被骗13万余元。值班民警张浩阳得知此事，和同事张冰冰赶到现场询问得知，张女士无固定工作，事发前两天，有人通过微信视频号给她发私信，问她是否愿意做播音主持工作。之前，她确实有相关方面经验，便答应下来，俩人互加QQ好友。

“骗子通过QQ发来链接，让张女士下载了一款App。”张浩阳说，骗子告诉张女士，每天可做3单录音任务，满25单可获得500元佣金。随后，骗子又让她充值1.5万余元，升级成黄金会员，每天可多做任务，且稍后会将本金、佣金等一并返还。张女士按照对方的指示操作，先后一共转过去13万余元。

张浩阳说，张女士坦言起初怀疑对方是骗子，出于对诈骗手段的好奇心放松了警惕，结果越陷越深。他们追查张女士被骗资金的去向发现，其中有一笔7.96万元被转到山东滨州一男子的银行卡上，立即对该账户上的钱进行止付冻结。

目前，民警正就被冻结的近8万元按程序申请退还，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）