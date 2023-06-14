高僧祈雨，“祈”出一座荷泽寺

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

天宫寺神秀讲经

在洛阳博物馆东侧，有一条连接聂泰路与龙门大道的东西道路，叫荷泽寺街。

顾名思义，荷泽寺街与荷泽寺有关。尽管今天人们对这座寺院已所知不多，但在唐代，它可是著名高僧神会的驻锡之处。神会在这里创立了荷泽宗，被奉为禅宗七祖。

禅宗初祖是谁呢？就是“一苇渡江”的菩提达摩。南北朝时，他从西域来到中国，在嵩洛一带弘扬佛法。到五祖弘忍时，问题出现了。

弘忍有两个得意弟子，一是神秀，一是惠能(也作慧能)。神秀仪表堂堂，博览经史，惠能自幼丧父，卖柴为生。弘忍为选谁当衣钵传人颇费脑筋，他去世后，这两人也走上了不同的修行道路。

先说神秀。他一度隐居在荆州当阳山玉泉寺，后来名气越来越大。久视元年(公元700年)，女皇武则天遣使去请，次年神秀到了洛阳。他经天津桥过端门，入宫城，武则天给了他极高的礼遇，按《旧唐书》中的说法，就是“肩舆上殿，亲加跪礼……时王公已下及京都士庶，闻风争来谒见，望尘拜伏，日以万数”。

天津桥南有天宫寺，是神秀的驻锡之地。当时“两京之间皆宗神秀”，神秀又向女皇推荐了惠能，并亲自写信邀请惠能入宫讲经，但身处岭南的惠能拒绝北上。他们两人所传的佛法，从此便被分为北宗和南宗。北宗重渐悟，南宗重顿悟，又称“南顿北渐”。

唐中宗神龙年间，年迈的神秀在洛阳天宫寺去世。弟子普寂接过他的衣钵，继续在嵩洛一带讲经说法，并被奉为“两京法主，三帝国师”。直到唐玄宗开元年间，北宗依然“势力连天”，南宗则随着惠能的去世而日渐沉寂。

不过，这一切将因神会而改变。

神会是襄阳人，初随神秀学习佛法。神秀被武则天召到洛阳后，他便转投到了惠能门下，后来以洛阳荷泽寺为“主战场”，向北宗发起猛烈抨击，最终使南宗大获全胜。

荷泽寺地处天津桥南，因高僧善无畏祈雨而得名，这又是一个什么样的故事呢？

善无畏与荷泽寺

善无畏是天竺高僧，唐玄宗开元年间来到中国，与金刚智、不空合称“开元三大士”。他是密宗的开创者，相传有“召龙致雨之术”，《旧唐书》中称他曾击退邙山巨蛇，避免了一场水漫洛城的悲剧。

开元十二年(公元724年)，88岁的善无畏随唐玄宗来到洛阳，驻锡于长夏门东章善坊的圣善寺。有段时间天气久旱，酷暑难耐，唐玄宗便让高力士去请善无畏祈雨。

善无畏有些为难，怕时机不对，强行祈雨会导致雷霆大作。唐玄宗却不停催促，说只要能下雨就是好事。善无畏便盛了一钵水，用小刀搅旋起来，同时念动咒语，不大一会儿，钵中就有白气升腾起来。他对高力士说：“快回去禀报吧，雨就要下了！”

高力士跃上马背，疾驰而去。天色很快暗了下来，狂风骤起，雷声阵阵，高力士刚到天津桥南，大雨就倾盆而下，大树也被连根拔起。不用说，等他回到宫中，已是浑身湿透。唐玄宗为纪念此事，遂在高力士迎雨处建了一座寺院，取名就叫荷泽寺。据《唐两京城坊考》记载，荷泽寺位于宜人坊的西南隅。

善无畏祈雨的故事流传很广，唐代宰相李德裕在《次柳氏旧闻》中对其有详细记载。为强调此事的真实性，他在书中提到，当年孟温礼为河南尹，是祈雨事件的亲历者。孟温礼的儿子将此事告诉了李德裕的祖父，吏部员外郎李华对此事也有记述。就在李德裕写此书时，天津桥南的荷泽寺仍在，可见善无畏祈雨一事不虚。

开元二十三年(公元735年)，99岁的善无畏在圣善寺去世，后建塔葬于龙门广化寺。当时，神会已经北上洛阳，并在滑台大云寺设无遮大会，向北宗发起挑战。10年后，他将在洛阳荷泽寺继续打击北宗，从而树立南宗的正统地位。

善无畏没有想到，因他祈雨而建的荷泽寺，将成为禅宗南北之争的主阵地，并见证北宗的衰落与南宗的崛起。安史之乱后，朝廷重修荷泽寺，尊神会为禅宗七祖，神会一派也被称为荷泽宗。

神会和他的荷泽宗

神会在洛阳开创荷泽宗，过程并不是一帆风顺的。

天宝四载(公元745年)，神会应兵部侍郎宋鼎之邀，驻锡洛阳荷泽寺。当时北宗大师神秀、普寂等已不在人世，他每月在荷泽寺升坛讲经，称南宗的顿悟优于北宗的渐悟，并批判北宗“师承是傍，法门是渐”，否定了神秀为禅宗六祖、普寂为禅宗七祖的说法。

那么，五祖弘忍之后，谁才是禅宗六祖呢？神会的答案很明确，当然是南宗的惠能！

就这样，南宗日盛，北宗渐衰，到荷泽寺听神会讲经的信徒越来越多。有人坐不住了，天宝十二载(公元753年)，御史卢奕诬奏神会聚众生乱，将不利于朝廷。唐玄宗听神会辩解之后，仍将他贬离东都洛阳。此后，神会辗转于江西弋阳、湖北武当等地，后在荆州开元寺安顿下来。

就在这时，安史之乱爆发了，两京先后陷落，唐玄宗西奔入蜀。副元帅郭子仪为了平叛，让各地多设戒坛度僧，以收取香火钱资助军需。当时卢奕已被叛军所杀，神会便主持了洛阳的度僧事宜。据《宋高僧传》记载，他将所获财帛全部用作军饷，“代宗、郭子仪收复两京，会之济用颇有力焉”。

出于对神会的感激，朝廷将其请入宫中供养，并重修了洛阳荷泽寺。乾元元年(公元758年)五月十三日，75岁的神会在荆州开元寺坐化。数年之后，叛乱平息，他被迎至洛阳龙门宝应寺建塔安葬。门人慧空在塔铭中说，此地“北临天阙，南枕伊川”，是神会生前就向往的地方。

值得一提的是，神会的荷泽宗虽主张顿悟，却没有一味否定渐修，而是说“学道者须顿见佛性，渐修因缘”。他几乎以一己之力扳倒了北宗，被朝廷确立为禅宗七祖，南宗也成了禅宗正统。

民国学者胡适十分推崇神会，评价他为“南宗的急先锋，北宗的毁灭者，新禅学的建立者”。今天，人们对神会和他的荷泽宗可能了解不多，但当你走过洛阳的荷泽寺街，大概会想到天津桥南曾有座荷泽寺，它是因天竺高僧祈雨而来的。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）