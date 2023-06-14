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全省社区社会组织能力提升培训班在洛开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 08:34

　　近日，河南省社区社会组织能力提升暨社会组织助力乡村振兴培训班在洛开班。

　　此次培训围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、社区社会组织助力乡村振兴有关政策和实例、社区社会组织项目管理、社区社会组织发展和发挥作用案例分析、“五社联动”基层治理行动框架的实践分析、专业社会工作服务能力建设等六个方面进行。其间，高校教授、学者以及经验丰富的社会组织负责人，采用“现场培训+线上直播”的形式进行授课，拓展培训效果，搭建交流平台。

　　此次培训分两期实施，计划培训300名社区社会组织负责人、骨干人才，旨在引导社区社会组织提升质量、优化结构、健全制度，在加强和创新基层社会治理中发挥更大作用。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣 董华武)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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