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洛阳一爱心企业帮忙 现场认购2.5万公斤西瓜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 08:23

　　“我们种了40多亩西瓜，今年雨水多，瓜熟透了，没法及时摘，有些已经烂在田里了。”连日雨水，让洛宁县的瓜农王胜国愁得眉头拧成疙瘩。随着城管部门和爱心企业的到来，他又看到了希望。

　　46岁的王胜国家在东宋镇王庄村，爱人因病常年吃药，女儿大学刚毕业，儿子辍学在家，全家的重担都压在这个中年汉子身上。往年，他一年到头在外干水电装修杂活，疫情过后开荒种了40多亩西瓜，还套种了一些向日葵。

　　“瓜熟前后下了好几场雨，去瓜田的山路上都是泥，车开不进去，很多早熟的瓜没法及时摘，都烂在地里了。”说到这里，这名洛宁汉子看着瓜田一脸惋惜。

爱心企业员工和城管队员帮忙抢收西瓜

　　昨日上午，西工区城市管理综合执法大队得知王胜国家的情况后，相关负责人立即驱车赶到王胜国承包的瓜田。一起到场的天合人康洛阳分公司总经理万磊表示，认购0.5万公斤西瓜。当天，西工区城市管理综合执法大队和爱心企业天合人康洛阳分公司各派出10余人，众人徒步上山赶到王胜国承包的瓜田帮忙抢收西瓜。

　　当天，为了尽早把瓜运下山，王胜国租来一台挖掘机留在山脚下，待雨一停就平整山路，好让运瓜车辆尽快赶到山坡上的瓜田旁。前来抢收西瓜的城管队员和爱心企业员工，踩着泥泞的土地穿梭在田间搬瓜。天气炎热，大家不一会儿就浑身湿透，但这挡不住大家抢收西瓜的热情。

　　“看着好多瓜不是裂了就是被雨水泡坏了，真让人心疼，必须帮一把！”万磊当场承诺追加认购数量，将田间品相尚可的2.5万公斤西瓜全部认购，同时联系货车前来装车。

　　“城管部门和爱心企业帮忙抢收和认购，对我的帮助很大，不然这些瓜只能烂在田里，感谢你们。”在装运西瓜时，王胜国连连道谢。

　　亲爱的市民朋友，“卖瓜助农”公益行动持续进行，如果您是企业负责人或您想帮助更多困难瓜农，请拨打新闻热线66778866或城管直通车服务专线69912345联系我们，让我们携手传递爱心。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李东冶 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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