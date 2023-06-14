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徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.08 08:21

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
坚定信心抢抓机遇奋力拼抢促发展
锚定目标精准施策稳中求进提质效

　　昨日上午，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习7月24日中共中央政治局会议精神、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》、省委十一届五次全会精神等，强调政府系统各级各部门党组要深入学习贯彻中央精神和省委全会部署，坚定信心、抢抓机遇、担当作为，以竞进拼抢的劲头决战三季度、抓好下半年，向着实现全年目标任务努力迈进。

　　会议强调，中共中央政治局会议客观分析了形势，明确指出我国经济长期向好的基本面没有改变，明确要求坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，优化营商环境，为我们扎实推动经济高质量发展指明了方向、提振了信心、确定了路径。

　　会议指出，省委十一届五次全会是在现代化河南建设的关键时期召开的一次十分重要的会议，全会科学研判了全省经济形势，系统部署了下半年十个方面重点任务，审议通过《关于推进中国式现代化建设河南实践的决定》和优化营商环境、建设清廉河南等意见，对于全省上下凝心聚力、锚定“两个确保”、实施“十大战略”、奋力推进中国式现代化建设河南实践具有重要意义。

　　会议听取了全市上半年经济运行情况汇报，研究了关于提振信心防范风险推动经济平稳健康发展的实施意见。大家普遍认为，今年以来，在省委省政府和市委坚强领导下，全市上下集中精力拼经济、促发展、防风险，经济底盘更加稳固，结构效益更加优化，创新动能更加强劲，特色优势更加彰显，经济发展呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的态势，洛阳经济发展动力强劲、未来可期，洛阳干部群众不怕艰辛、担当作为。徐衣显要求，要认清形势、坚定信心。切实把思想和行动统一到党中央对当前形势的重大判断和对经济工作的决策部署上来，认真落实中央、省委部署要求，坚定信心不动摇，凝心聚力抓发展，着力固本培元，聚力实体经济，推动经济持续回升向好。要锚定目标、精准施策。紧盯目标任务，瞄准短板弱项，加强运行调度，细化工作举措，清单化夯责任、市场化谋项目，台账式解问题、闭环式抓落实，确保各项工作落地见效。要抢抓机遇、靶向发力。抢抓重大机遇窗口期，常态化汇报对接，围绕新基建、促消费、专项债、城中村改造等重点领域，全力争取政策资金支持，为破解难题抢契机、为高质量发展蓄动能。要扭住重点、提质增效。项目为王、强链育群，滚动实施“三个一批”活动，创新打造“万人助万企”升级版，加快建设国际消费中心城市，发展壮大民营经济，推进城市有机更新，提升乡村富民产业，以重点突破带动全局跃升。要防控风险、守牢底线。树牢底线思维、极限思维，统筹发展和安全，有力有序有效防范化解隐性债务、问题楼盘、地方金融等领域重大风险，兜牢民生和安全底线，维护社会大局和谐稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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