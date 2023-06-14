今日立秋 未来一周洛阳多阵雨、雷阵雨天气

今日洛阳阴天到多云，部分地区有短时阵雨，气温24℃～31℃。

今日立秋，这是个重要节气，有“贴秋膘”“咬秋”“啃秋”等习俗。你可以联系好友，相约立秋的第一顿火锅，一起贴秋膘。

立秋，是秋季的第一个节气，但真正的秋天并没有到来。在自然界，万物自此从繁茂成长趋向萧瑟成熟。在立秋后，北方自北向南逐渐有了秋意，早晚凉，中午热；而南方依旧暑热难熬，高温余量尚足；同时，台风也十分活跃。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，未来一周我市多分散性阵雨、雷阵雨天气，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

最近几天天气预报

●今日：阴天到多云，部分地区有短时阵雨，气温24℃～31℃。

●明日：多云，局地有短时阵雨，气温23℃～32℃。

●8月10日(周四)：多云到晴天，气温24℃～32℃。

●8月11日(周五)：晴天到多云，气温24℃～33℃。

●8月12日(周六)：晴天转多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～34℃。

●8月13日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。

●8月14日(周一)：晴天到多云，气温26℃～34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）