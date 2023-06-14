赋能牡丹产业！北京林业大学在洛建立研究生工作站

7日，北京林业大学研究生工作站在洛阳市牡丹产业发展中心挂牌，聚焦打好“国花牡丹”牌，将整合资源优势，加强牡丹育种、产业开发、人才培养等领域合作，持续提升洛阳牡丹品牌影响力。

7日，北京林业大学研究生工作站在洛阳市牡丹产业发展中心挂牌，聚焦打好“国花牡丹”牌，将整合资源优势，加强牡丹育种、产业开发、人才培养等领域合作，持续提升洛阳牡丹品牌影响力。

北京林业大学是教育部直属的国家“双一流”建设高校，构建了以生物学、生态学为基础，以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理等为特色的全国重点大学。洛阳牡丹享誉中外，目前种植面积达7.7万亩，逐步形成涵盖牡丹盆花和鲜切花、牡丹食品、牡丹化妆品、牡丹文创等领域的全产业链。作为牡丹国家林木种质资源库，国家牡丹基因库收集牡丹品种1365个，涵盖9大野生原始种和世界8大牡丹园艺品种群，在牡丹种质资源收集保护、野生牡丹引种驯化、新品种培育、科技研发等方面发挥着重要作用。

根据合作协议，北京林业大学与洛阳牡丹产业发展中心共建研究生工作站，重点依托北京林业大学生物科学与技术学院研究生人才团队和国家级创新平台，聚焦牡丹产业发展“卡脖子”问题，引入植物学、生物化学与分子生物学等前沿科技，联合开展科研攻关，着力在牡丹定向选育、催花技术、牡丹深加工等领域取得突破。同时，双方将建立政校企联合机制，共同探索林业科技成果转化和应用机制，不断提升牡丹和林业产业发展质量效益。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 李志明 文/图)