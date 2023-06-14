7日，河南省应急管理厅第二轮次安全生产异地执法检查在洛启动。 7日，河南省应急管理厅第二轮次安全生产异地执法检查在洛启动。按照部署，7日至15日，郑州市应急管理局将在洛阳开展安全生产异地执法检查工作。 此次异地执法检查将坚持严格执法与指导服务并重，采取“执法＋专家”检查方式，推进“互联网＋执法”。检查将结合属地实际情况，抽取非煤矿山、危险化学品、金属冶炼、涉爆粉尘、有限空间作业等行业领域的15家生产经营单位，重点对企业安全生产主体责任落实、落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制情况、投保安全生产责任保险情况等8个方面内容进行督导检查。 对执法检查中发现的问题，检查组将以规范文书形式进行交办，由属地应急管理部门对交办企业存在的问题隐患依法依规作出处理，并督促整改。 目前，郑州市应急管理局已成立领导小组和工贸、非煤矿山、危险化学品三个检查组，将分赴洛阳各县区展开督导检查。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 马其欣 李昊远 文/图 通讯员 胡婷婷 王红伟）