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洛阳一救援队收到暖心的“涿州礼物”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.07 18:12

　　今天上午，洛阳兄弟连红十字应急救援中心的队员们收到了一件“特殊的礼物”——涿州市一小区全体业主通过快递寄来的一面锦旗，锦旗上写着“天灾无情人有情，爱心救助暖人心”。

　　在这面锦旗背后，还有一个温暖的故事。1日晚9点，受相关单位邀请，洛阳兄弟连红十字应急救援中心10名队员，携带一艘冲锋舟、13套激流救生衣等装备，从洛阳出发赶往数百公里外的河北省涿州市码头镇。码头镇紧邻北京市房山区，是本次暴雨的重灾区。到达码头镇后，依据安排，洛阳兄弟连红十字应急救援中心的队员们负责安全转移当地一个小区的群众。

　　“这个小区邻着医院，当时洪水很深，小区居民们都困在家里，大家的免不了慌张。”参与此次救援任务的洛阳兄弟连红十字应急救援中心队员姜博林说，救援队到达后，首先对小区人口的分布做了大致了解，发现小区内老人、孩子较多，还有几名孕妇，救援行动迫在眉睫，“但当时也有个巨大的困难摆在我们面前，就是洪水将小区垃圾和附近的医疗垃圾都冲了出来，部分区域的水源气味难闻，而且皮肤的时间接触长了会发痒。”

　　救人刻不容缓，包括姜博林在内的队员们没工夫考虑太多。他们先通过喊话小区居民给大家吃下一颗定心丸，接着又安排专人优先安排孕妇、小孩和老人登船转移。 “我们当时没有拿任何扩音设备，就在小区里重复喊‘我们是洛阳救援队，一定会把大家都救出去的，一个都不会少’。”姜博林回忆，听到他们这样喊，小区居民的情绪平稳了不少，紧接着，救援队出动了所携带的所有搜救船，将居民有序转移，“船上的位置有限，为了能一次多转移几名群众，我们的救援队队员都是在水里泡着，护送着他们到达安全地带。”

　　在连续3天的救援中，洛阳兄弟连红十字应急救援中心的队员们共从该小区中安全转移群众超300名，兑现了当初“一个都不能少”的承诺。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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