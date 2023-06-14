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退休后如何提取公积金余额？洛阳市住房公积金管理中心回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.07 11:14

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：退休后，如何提取公积金余额？

　　洛阳市住房公积金管理中心回复：职工退休的，本人公积金账户封存后可办理销户提取。

　　本人需携带：1.退休证或退休审批文件(表)原件；2.身份证原件；3.本市的工、建、中、农、交、邮储、中原银行的任一委托银行的储蓄卡(Ⅰ类账户)。

　　提取申请人可到洛阳市住房公积金管理中心业务经办网点提交资料办理。

　　市区办理地址为：洛南新区开元大道与永泰街交叉口市民之家五楼。

　　办理时间：周一至周六，9时至12时，13时至17时。

　　县区办理地址请参考网址https://zfgjj.ly.gov.cn/xxgk/bwwd/1838.htm

　　退休职工达到男满60周岁或女满55周岁，且住房公积金账户为封存(退休)状态的，网上办理无需提交上述要件。可通过“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号、“支付宝-市民中心-洛阳公积金提取”网上办理退休(销户)提取。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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