超额完成“双过半”！洛阳轴研所上半年多项数据实现增长

6日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业上半年营业收入同比增长8%、利润总额同比增长26%、经济增加值同比增长4%，超额实现“双过半”目标，为完成全年生产经营任务奠定坚实基础。

6日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业上半年营业收入同比增长8%、利润总额同比增长26%、经济增加值同比增长4%，超额实现“双过半”目标，为完成全年生产经营任务奠定坚实基础。

立足国企使命任务，轴研所上半年积极服务国家重大战略，为多个重磅项目配套多款高性能产品，具体包括：为神舟十六号飞船和火箭提供关键产品、承担澳门科学一号A星升杠机构用轴承研制工作、承担80吨级可重复使用液氧甲烷发动机涡轮泵用低温轴承研制工作、为朱雀二号专门研制轴承等，为航天强国建设贡献了强劲“洛阳动力”。

坚持创新驱动战略，上半年该企业共完成“航空动力系统用斜撑式超越离合器开发研制及产业化”等2项重大科研成果鉴定；完成科技成果奖申报9项；申请国内专利9件，其中发明专利7件；授权专利20件，其中发明专利15件；获得软件著作权2件；制修订国家标准10项，制修订行业标准9项；获得省机械工业科学技术奖2项；成功入选工信部第五批产业技术基础公共服务平台名录。

值得一提的是，作为全国滚动轴承标委会秘书处承担单位以及国际标准化组织滚动轴承技术委员会(ISO/TC4)国内技术对口单位，轴研所还在今年牵头组团赴瑞典参加ISO/TC4全会，并代表中国成功获得2025年ISO/TC4全会主办权，为滚动轴承标准化贡献更多“洛阳智慧”。

市场开拓力度空前。该企业特种轴承事业部打造“产品销售工程师、研发应用工程师”两个销售团队，初步建成北京、西安、南京三个区域营销中心；精密部件事业部进一步提升智能生产线运行效率，上半年共完成6种型号55150套产品加工；制造服务事业部融合多学科优势，持续推进“产品+服务”业务融合；装备试验事业部大力开拓风电轴承试验领域市场，实现了在轴系检测领域业务的快速增长。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐佳蕙）