洛阳市公安局夏季交通安全整治重点查处四类行为

近日，记者从市公安局交警支队获悉，根据有关工作部署，我市将开展夏季交通安全整治行动，重点查处四类交通违法行为。 近日，记者从市公安局交警支队获悉，根据有关工作部署，我市将开展夏季交通安全整治行动，重点查处四类交通违法行为。 进入夏季，区域城乡人员和各类物资流动频繁，道路客、货运市场升温势头迅猛，区域性道路交通安全风险增大。此次整治行动重点管控高速公路和普通国、省道，紧盯大中客车(旅游包车、公路客车、“营转非”客车)、7座以上小客车(7座至9座面包车、商务车)，重点查处超员载客、非法改装(增加座位等)、疲劳驾驶、不按规定使用安全带等四类交通违法行为。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东)